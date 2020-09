Få så handlet ind, Ståle

Selv om FC København blot har sat et enkelt point in på kontoen efter tre superligarunder, så er vi slet ikke nået derud, hvor Ståle Solbakken skal frygte for sit job. Heller ikke, hvis FCK glipper kvalifikationen til Europa League-gruppespillet torsdag. Det vurderer Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Ståle har meget lang snor. Hans job er slet, slet ikke i farezonen. Vi taler altså om en mand, der har kvalificeret FCK til 11 gruppespil, vundet otte guld-, tre sølv- og én bronzemedalje. Og så har han fire sejre i seks pokalfinaler.

- Men er situationen ikke forandret om ét år, så tror jeg deres veje må skilles. Det er så langt vi skal ud, vurderer Stig Tøfting.

Stålr Solbakkens job er ikke i farezonen, mener Stig Tøfting. Foto: Jens Dresling.

Køb en kantspiller

Men nordmanden skal finde den store pung frem, fordi der skal investeres i spillertruppen, hvis FCK skal tilbage på superligasporet.

- Ståle skal styrke toppen af sin trup. Han er tvunget til at hente en kantspiller eller sågar to, der kan udfordre mand mod mand. Det har de i sandhed brug for, fordi Pep Biel simpelthen ikke er god nok til hverken FCK eller Superligaen. Han er tandløs.

- FCK må håbe, at der er klubber i Spanien, som kan bruge ham. For FCK kan ikke, mener Stig Tøfting.

Ekstra Bladets fodboldekspert peger på, at Ståle Solbakken står med store udfordringer, som han har svært ved at løse blot med tilgangen af en kantspiller.

- De problemer, FCK har her og nu, løses bare ikke med et fingerknips. Slet ikke.

- Viktor Fischer er løsningen på sigt, men han er slet ikke i topform. Han finder kun kampformen ved at spille, selv om det lige nu er meget ujævnt. Det samme gælder Nicolai Boilesen, der fik sæsondebut i Vejle. Han er også langt fra fodboldformen, siger Stig Tøfting.

Viktor Fischer er løsningen på sigt, men lige nu er han langt fra topformen. Foto: Jens Dresling.

Hold på Nelsson

FCK skal forsøge at holde på Victor Nelsson her og nu, men beløbet kan blive så stort, at klubben er tvunget til at sige ja.

- Får FCK et tilbud på 70-75 mio. kr., er det klart, at de skal sælge. Men FCK er nødt til at investere sig ud af den her krise.

- Jeg tror ikke, FCK vinder mesterskabet, men fortsætter det sådan her, så kan de få svært ved bare at komme i top-3, pointerer han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: SønderjyskE!

Efter nederlaget i Vejle og nedturen i Europa, var det flot at rejse sig mod AaB. Nu er de altså ubesejret 10 hjemmekampe i træk. Det er stærkt gået.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens nedtur: FC København!

Ét point i tre kampe. Der er stigende krisetegn hos Ståle Solbakkens tropper efter den elendige start på sæsonen. Den generelle indsats mod Vejle var bestemt ikke prangende.

Se også: Imponeret: Slå til nu, Brøndby

Se også: Brøndby-helt om Wilczek: - Jeg ved ikke, hvad jeg må sige

Kæledæggen viser rundt: Her er mit Brøndby