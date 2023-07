Får fem år i mesterklub

Mads Bidstrup skriver ifølge Ekstra Bladets oplysninger under på femårig aftale med den østrigske mesterklub RB Salzburg

Det bliver ikke i Brentford, at Mads Bidstrup fremover skal slå sine folder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 22-årige midtbanespiller millimeter fra at skifte til østrigske RB Salzburg, hvor han vil skrive under på en aftale for de kommende fem år.

Det er planen, at transferen vil blive gennemført i denne uge.

Det var B.T., der tidligere torsdag kunne fortælle, at mesterklubben har købt danskeren for 45 millioner kroner.

Dermed ser fremtiden også ud til at være på plads for den centrale midtbanespiller, der havde kontrakt med Brentford til 2024 og de seneste to sæsoner har været udlejet til FC Nordjælland.

Flirtede med FCK

Mads Bidstrup har tidligere været sat i forbindelse med FC København, og det er ikke mere end et par måneder siden, at hovedpersonen selv i Viaplay-programmet 'Offside gjorde det klart, at hans tidligere klub var interessant.

Bidstrup har da også været på listen i FC København, der er på udkig efter en midtbanespiller, men i stedet blev det altså RB Salzburg, der fik fingrene i ham.

Mens guldet glippede for Bidstrup og resten af FC Nordsjælland-mandskabet i den forgangne sæson, er der nu udsigt til at vinde titler.

Salzburg har således vundet det østrigske mesterskab de seneste ti sæsoner.

I Østrig bliver Mads Bidstrup også holdkammerater med danske Maurits Kjærgaard.