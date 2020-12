Får ros i udlandet

Atalanta, Ajax og ikke mindst Liverpool er bare nogle af de klubber, der har fået lov at træde ind på græstæppet på MCH Arena i denne sæson.

Plænen på FC Midtjyllands hjemmebane er de seneste tre sæsoner i træk blevet kåret som Superligaens bedste af udeholdenes anførere, og manden bag banen kan nu afslører, at de tre førnævnte storklubber også har lagt mærke til banens tilstand.

- Det er sjovt at høre fra så store klubber, hvad oplevelsen af at spille på MCH Arenas græstæppe er. Også de store hold er begejstrede for at spille på banen, så det er jo et ekstra skulderklap, siger groundsman Anders Faber Nielsen til FCM.dk.

Han fortæller samtidig, at han og hans team ikke gør noget ekstra ud af banens tilstand, når der er europæiske kampe.

- Når der er besøg fra det store udland, stiger spændingen da en smule. Vi gør os ikke ekstra umage, fordi vi gør os altid umage med arbejdet, men det er da klart, når hold som Liverpool kommer forbi, vil man gerne have, at det hele spiller.

Hemmeligheden bag Superligaens bedste græsplæne er ifølge Anders Faber Nielsen planlægning. Det handler om at forudse, hvad plænen skal bruges til på længere sigt.

- Vi har hele tiden fokus på, hvad skal banen kunne præstere om et par måneder og ikke kun her og nu. Da vi i sommer vidste, at der ventede europæiske kampe og et tætpakket program på banen, lavede vi nogle forskellige tiltag for at imødekomme det forøgede spillepres, forklarer han.

Siden stadionets opførelse i 2004 er banen kun blevet lagt om en enkelt gang. Det var i forbindelse med EM i ridning, som i 2013 blev afholdt på MCH Arena. Her gik græsset simpelthen ud efter at have været dækket til i 16 dage.