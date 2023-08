Falk inden skæbne-kamp: - Frustrerende

FC København står i aften over for en altafgørende Champions League kamp mod polske Rakov. Sidst københavnerne var på banen, fik de overraskende en snitter

Efter FC Københavns flotte sæsonstart var mestrene fra hovedstaden for første gang i lang tid på hælene i weekenden, da de tog imod Silkeborg.

På eget græs tabte de med 1-3, og spørgsmålet er, hvad gør det for københavnernes selvtillid inden onsdagens afgørende og skæbnesvangre Champions League-kamp mod de polske mestre fra Rakow.

FC København har stadig de bedste kort på hånden, efter de vandt det første opgør 1-0 i Polen.

FC Københavns midtbaneprofil Rasmus Falk sætter ord på, hvad københavnernes overraskende nederlag til Silkeborg gør inden onsdagens vigtige opgør.

Måden gjorde ondt

- Det aldrig fedt at tabe fodboldkampe. Det var en meget frustrerende kamp i lørdags, men vi ved også, at vi kommer til at tabe fodboldkampe. Vi ved også, at vi kommer til at vinde langt flere, end vi taber, men det var måden, vi tabte på, der gjorde ondt. Det var langt fra os og langt fra det hold, vi gerne vil være, siger Rasmus Falk til Ekstra Bladet.

- Men har det givet jer et hak i selvtilliden?

- Om det har givet et hak i selvtilliden, synes jeg ikke. Vi har en så vigtig og sæson-definerende kamp, og det en kamp som hele København glæder sig til, så vi fokuserer 110 procent på kampen i aften, så vi har faktisk vasket den væk ret hurtigt, siger han om opgøret mod Silkeborg.

- Vi har ikke glemt den, men vi har vasket den væk, siger Rasmus Falk og fortsætter:

- Jeg synes stadig, at vi et utrolig godt mandskab, og vi har en vigtig kamp, så vi kan ikke hænge for meget i lørdagens skuffelse, siger han.

Det er onsdag aften klokken 21, at FC København møder Rakow i Parken.