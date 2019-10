Fanget af ulykke på Storebælt: Brøndby-brag udsat

Dagens ulykke på Storebæltsbroen kan nu også få konsekvenser for pokalbraget mellem Brøndby og SønderjyskE

Efter planen skulle SønderjyskE på svær opgave på Brøndby Stadion, hvor ottendedelsfinalen i Sydbank Pokalen skal stå klokken 18.

Nu viser det sig dog, at opgøret kommer til at lade vente på sig.

Den midlertidige melding hedder, at kampen skal afvikles klokken 20 i stedet. Det skriver Brøndby blandt andet her på deres hjemmeside.

En ulykke på Storebæltsbroen har nemlig fanget Glen Riddersholms mandskab på broen, der først forventes åben klokken 17.

- Vi holder på broen, og det er ikke til at sige, om vi når det til kampstart, siger SønderjyskE's pressechef, Jacob Ravn, til Tipsbladet.

- Lige nu sidder vi bare og afventer, uddyber han.

Her er der en bilist på broen, der er fanget bag SønderjyskE's spillerbus.

Ingen af spillerne reagere på ‘KUSK OG KAUFMANN ALE ALE ALE’ pic.twitter.com/fFXLp0ihu2 — Jonas S Hansen (@Jonas_S_Hansen) October 30, 2019

Det ventes først, at man kan krydse broen igen omkring klokken 17. Det gør det problematisk for SønderjyskE at nå frem til Brøndby til kampstart klokken 18. Det skriver Sund og Bælt på deres Twitter.

Brøndby har nu meldt ud, at kampen bliver forsinket, men at de stadig regner med, at kampen bliver afviklet i aften.

Turneringschefen i Divisinosforeningen, Peter Ebbesen, har ligeledes meldt ud, at det ser svært ud at nå til tiden.

- Hvis broen først åbner klokken 17.00, er der jo ingen chance for, at de to kampe bliver spillet til tiden, siger han til Tipsbladet.

- Vi er i dialog med klubberne om, hvad vi skal gøre, og så skal vi nok melde ud. Normalt er reglen, at klubberne skal have en time til at forberede sig efter ankomst til stadion, uddyber Peter Ebbesen til mediet.

Ekstra Bladet følger med i, hvor meget kampen bliver udsat.

