Fans overfaldet før finale: - 'Tag den fucking trøje af'

Hvad der skulle have været en festlig dag med pokalfinale, øl og forhåbentligt en sejr til Odense Boldklub, blev torsdag til en noget anden oplevelse for 18-årige Noah og hans kammerater.

Kort før ankomst til Brøndby Stadion blev Noah og hans fem venner overfaldet og befalet at tage deres OB-tøj af.

- Der kommer seks gutter maskeret i gule og blå elefanthuer ind fra en sidevej, og siger 'tag den fucking trøje af' til os, fortæller Noah til Ekstra Bladet.

I første omgang forsøger Noah og hans venner at gå videre, men de opdager, at én af Brøndby-fansene har trukket en kniv, og de kommer hurtigt på andre tanker, og ligger deres tøj på jorden som befalet.

Dagen var ellers startet godt for vennegruppen, som havde varmet op til pokalfinalen i Roskilde.

- Jeg startede hos en kammerat i Roskilde, hvor vi drak nogle øl. Senere tog vi mod Glostrup station, hvor vi mødtes med nogle flere Svendborg-kammerater, hvor vi begge kommer fra.

- Vi går fra Glostrup st. mod Brøndby Stadion, og 2-300 meter før vi rammer stadion, går vi ad en lille sti, hvor der så kommer en Brøndby-fan gående imod os. Han tager en telefon frem, og 20 sekunder senere bliver vi overfaldet og beordret til at tage vores tøj af.

- Jeg kan se, at han er Brøndby-fan, fordi han har Sydsiden-merchandise på, fortæller Noah.

- Vi melder episoden til politiet på Brøndby Stadion, og køber nye trøjer og halstørklæder, inden vi går ind og ser kampen.

Usikkert at gå til fodbold

Efter kampen får vennerne sagt tak for kampen til OB-spillerne, som desværre ikke formåede at få pokalen med hjem til Fyn, inden de begav sig hjem mod Svendborg.

- Vi går nøjagtigt den samme vej tilbage sammen med en større flok, hvor der både er OB og Midtjylland fans i blandt. Der var ingen problemer.

Til Ekstra Bladet fortæller Noah, at det er utroligt, at det skal være usikkert at tage til fodbold i Danmark.

- Jeg synes det er imponerende, at man ikke kan tage til en fodboldkamp på et fedt stadion, som Brøndby Stadion er, uden at man skal være bange for at gå på gaden. Stemningen i S-toget var også utryg, og jeg synes, det er ubehageligt, at der i fodbold-Danmark findes typer, som går ud og gør sådan noget, som de gjorde i går.

Politiet efterlyser vidner

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at episoden har fundet sted, og de hører gerne fra vidner, som skulle have set noget.

- Ca. 11.50 fik flere unge mænd frastjålet deres OB-fantrøjer af omkring 6-7 andre unge mænd på hjørnet af Park Allé og Lærkevej i Brøndby. Omstændighederne undersøges nærmere, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Har du oplysninger i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes døgnet rundt på 4386 1448.

Noahs fulde identitet er kendt af redaktionen, men han ønsker kun at fremstå med fornavn.

