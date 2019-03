Fansene valgte Schmeichel

HORSENS (Ekstra Bladet): Mens de danske fodboldspillere for et par måneder siden valgte Christian Eriksen som Årets Spiller, var stemningen anderledes blandt de danske fodboldfans.

Via en sms-afstemning blev Kasper Schmeichel lørdag aften kåret som Årets Spiller under Dansk Fodbold Award i Horsens, hvor op imod 500 danske fodboldledere festede.

Men hovedpersonen var ikke til stede. Kasper Schmeichel var hjemme i England for at forberede sig til søndagens opgør i Premier League mod Watford.

Til gengæld havde Kasper Schmeichel sendt en videohilsen fra England.

- Tusind tak for den her pris. Det forpligter og jeg vil gøre alt for at leve op til den. Prisen betyder meget for mig. Og jeg vil gerne takke alle fans, der har stemt på mig, lød meldingen fra Kasper Schmeichel.

En stor del af prisvinderne var – lige som Kasper Schmeichel - ikke med ved Dansk Fodbold Award, fordi prisfesten foregik på et tidspunkt, hvor spillerne ikke har mulighed for at få fri af deres klubber. Normalt har Dansk Fodbold Award foregået i landsholdsterminerne, hvor spillerne er samlet.

Kun tre mål imod sig

Det er udelukkende de danske fodboldentusiaster, der har valgt Kasper Schmeichel som Årets Spiller. Det sker efter et 2018, hvor den danske landsholdsmålmand leverede en storslået sæson.

Han reddede ikke kun straffesparket fra Luca Modric i VM 1/8-finalen i Rusland. Han leverede en sæson, hvor han reelt ikke lavede en fejl undervejs i landskampåret.

Læg dertil, at der i 2018 blot blev scoret tre mål på Kasper Schmeichel i løbet af 13 landskampe. Australien, Kroatien og Wales var de eneste tre lande, der formåede at passere den rutinerede danske landsholdskeeper.

Kasper Schmeichel vandt prisen foran Christian Eriksen, Simon Kjær og Thomas Delaney.

Kasper Schmeichel var ikke til stede ved prisoverrækkelsen ved Dansk Fodbold Award i Horsens. Han er i færd med at forberede sig til søndagens Premier League opgør mod Watford på udebane.

Hos kvinderne tilfaldt æren landsholdsanfører Pernille Harder, som vandt for anden gang.

Bruun er bedst

Borussia Dortmund-talentet Jacob Bruun Larsen blev kåret som Årets Talent i knivskarp konkurrence med Anders Dreyer, der skiftede fra Esbjerg til Brighton, var med i opløbet om prisen sammen med Jacob Rasmussen fra Empoli og Victor Nelsson fra FC Nordsjælland.

2018 blev året, hvor den tidligere Lyngby-spiller fik sit store gennembrud på den store, internationale scene.

Men han nåede ikke at få sin landsholdsdebut. Den kan komme i år, hvis han fortsætter den eksplosive udvikling i Borussia Dortmund.

Stor hæder til FCK’s Skov

Robert Skov blev kåret som Årets Spiller i Superligaen – han scorede også Årets Mål

Han var i konkurrence med Jakob Poulsen, Viktor Fischer og Kamil Wilczek, men der var reelt ikke den store kamp, da udvælgelsen fandt sted.

Der var nemlig ikke den store tvivl, da en komite pegede på Robert Skov som Årets Spiller i Superligaen. Han har været i særklasse i 2018.

FCK-profilen var ganske suveræn oven på et 2018, hvor han har været i særklasse i Superligaen.

Alene i løbet af efteråret har han scoret 18 mål i Superligaen.

Som hovedparten af prismodtagerne ved Dansk Fodbold Award var Robert Skov ikke til stede i Horsens ved prisoverrækkelsen.

Konferencieren ved Dansk Fodbold Award, Andreas Bo, havde besøgt Robert Skov i Parken, hvor FCK-profilen udtrykte glæde og stolthed over, han blev valgt som Årets Spiller.

Aktuelt står Robert Skov noteret for 21 mål i denne sæson. Han mangler syv mål for at tangere superligarekorden, som indhaves af Ebbe Sand. Han har scoret 28 sæsontræffere i en sæson.

Scorede Årets Mål

Robert Skov er også manden bag Årets Mål med sin første scoring for FC København. Det faldt tilbage i februar, da Robert Skov scorede på frispark i Superligaen mod OB.

Det er en afstemning blandt fans, der havde valgt Robert Skovs scoring på frispark som Årets Mål.

