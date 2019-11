Fantast tæt på fyreseddel fra Superliga-bejler

Den fantasifulde fodboldspiller Bernio Verhagen læner sig op ad en fyreseddel hos Superliga-bejlerne Viborg.

Det indikerer klubben i en officiel meddelelse netop udsendt, hvor det fremgår, at 'der arbejdes på en løsning for fremtiden med Bernio Verhagen.'

Bernio Verhagen blev præsenteret som ny spiller i Viborg i starten af november, hvor han kom fra et turbulent ophold i Audax Italiano, Chile.

Spillerens cv virkede tvivlsomt med kortere ophold gennem det seneste år hos klubber i Moldova, Sydafrika og Holland, men ingen officielle kampe noteret for den 25-årige angriber. Indtil i år havde han ingen professionelle klubber på sit cv.

Spilleren kom til Danmark for at være tæt på sin søn, der bor hos sin danske mor i Randers. Med sig havde han en ung chilensk kæreste, som overfor danske og chilenske medier påstod, at hun var kidnappet og blev holdt indespærret på Verhagens hotelværelse i Viborg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev den unge kvinde dog flere gange set både i klubhuset, når Bernio Verhagen trænede, og ude i Viborg på restaurant. Det passionerede forhold mundede ud i, at politiet blev involveret, og kvinden er nu anbragt på et krisecenter for kvinder i området, mens det bliver afklaret, om der er bund i de seriøse påstande om kidnapning.

Ved siden af de private problemer skulle Bernio Verhagen forsøge at vise sit værd på banerne på Kirkebækvej og spille sig ind omkring 1. divisionsholdet.

Det er på ingen måde lykkedes, og spilleren er allerede nu ude af træningen med 1. divisionstruppen.

Viborg bedyrer i sin melding i sagen, at spilleren er hentet ind ubeset efter anbefaling fra et agentfirma. Bernio Verhagen selv hævder overfor BT, at han fik kontrakt efter flere dages prøvetræning. Den påstand afviser Viborg.

Ekstra Bladet forstår på kilder i Viborg, at klubben valgte at tage Bernio Verhagen ind, fordi han blev anbefalet af et anerkendt udenlandsk agent-netværk. Samme netværk kan potentielt åbne døren for store investorer, hvilket er årsagen til Viborgs noget blåøjede velvilje.

Det var ifølge klubbens eget udsagn 'et sats uden nogen former for økonomisk risiko for klubben.'

Den risikofri aftale, der løber frem til sommer, ser nu ud til at blive termineret.

