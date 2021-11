Farmor i bizar fodbold-tumult

Karlslunde IF kunne som hjemmehold ikke beskytte en dommer mod en 75-årig farmor, og det koster nu en advarsel fra Fodboldens Disciplinærinstans.

I 3. divisionsbraget mellem Karlslunde IF og Slagelse B&I gik bølgerne rigtigt højt. Karlslunde tabte 3-1 på hjemmebane, og de var på ingen måde imponerede af dommerens præstation.

Utilfredsheden var så stor, at en af spillernes farmor tog det på sig at overlevere sin personlige bedømmelse til dommeren.

Hun skulle, ifølge dommeren, være trådt aggressivt frem og have spærret vejen for hele dommerteamet, da de ville forlade banen.

Samtalen mellem de involverede parter fremgår af kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans.

- I er så ringe, du er så dårlig en dommer, skulle farmoderen efterfølgende have råbt til kampens dommer.

På dette angreb svarede dommeren lidt hårdere igen.

- Hold kæft, gamle kælling, og få pudset dine briller, skulle dommeren have sagt, ifølge Karlslunde I.F.

Her stopper beskrivelsen om de to parters møde, men æblet falder som bekendt ikke langt fra stammen, og hendes barnebarn skulle efterfølgende have taget det på sig at optrappe konflikten.

Han skulle ifølge dommerens indberetning have udvist 'truende adfærd og meget aggressivt kropssprog', inden han kom med sin vurdering.

- I er idioter, I er fucking ringe!

To vagter forsøgte forgæves herefter at stoppe den rasende spiller, der fulgte med dommerne helt ned i omklædningsrummet, efter de var kommet forbi den fremfarende farmor.

Denne opførsel blev takseret til en udvisning, flere minutter efter kampen var fløjtet af.

I deres omfattende forsvar af episoden har Karlslunde IF forklaret, at dommeren bestemt ikke var på niveau til en kamp i 3. division, og synspunktet skulle være delt af 'tilskuere, spillere og trænerteam fra såvel Slagelse B&I som Karlslunde IF'.

I skrivende stund befinder Karlslunde IF sig i bunden af 3. division, hvor de er nummer 11 ud af 12 hold.