FC Midtjylland og FC Nordsjælland vandt overbevisende

FC Midtjylland vandt torsdag den tredje testkamp ud af lige så mange mulige, da holdet besejrede Silkeborg IF med 2-0 på JYSK Park.

Hvor holdet tidligere har været oppe mod AGF og AaB, var der denne gang modstand fra den næstbedste række, men Silkeborg IF bed godt fra sig, og det var først efter en målløs første halvleg, at det lykkedes de danske mestre at sætte trumf på.

Efter 57 minutter gjorde Pione Sisto det til 1-0, og seks minutter før tid fordoblede Luca Pfeiffer til slutresultatet 2-0.

FC Midtjylland skal i aktion igen i morgen, når holdet møder Esbjerg fB i en testkamp. Her stiller ulvene med et helt andet hold, end de gjorde torsdag mod Silkeborg IF.

I Farum havde FC Nordsjælland besøg af Fremad Amager, og selv om Superliga-klubben kom bagud efter blot 10 minutter, endte det alligevel med en sikker 4-1-sejr til FCN.

Kamaldeen Sulemana blev dobbelt målscorer for hjemmeholdet, der også fik Tochi Chukwani og formstærke Emeka Nnamani på måltavlen.

FC Nordsjælland spiller to testkampe denne torsdag. Klokken 15.00 møder holdet Næstved.

Inter-kovending: Ingen vil betale Eriksen-løn

Krigen om 'PC': Millionstrid i kulissen

Ville have ham: Fans sværmede om dansk komet