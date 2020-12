FCK dropper Dubai-tur efter kritik

FC København bøjer sig nu for den massive kritik af klubbens beslutning om at tage på træningslejr i Dubai.

I stedet for går turen til Portugal, fordi der er 'opstået nye muligheder'. Det meddeler klubben fredag aften på sin hjemmeside.

Det sker efter der i løbet af fredagen er opstået nye muligheder i forhold til træningsfaciliteter og modstandere.



'Vi stod i en situation, hvor Dubai var den eneste mulighed uden for Danmarks grænser, da Corona-situationen i Europa havde hindret os i at finde kvalificerede modstandere og faciliteter i Portugal, som var vores plan', udtaler den sportslige leder, William William Kvist.

'Vi skulle beslutte os for Dubai indenfor meget kort tid, hvis ikke optionen om modstandere og træningsfaciliteter skulle løbe os af hænde. Derfor valgte vi som bekendt Dubai, af sportslige grunde', forklarer den udskældte sportschef, der nu har fundet en anden løsning.

'I dag er vi så blevet gjort opmærksom på, at der er opstået nye muligheder for at få de kvalificerede modstandere og de rette træningsfaciliteter i Portugal, der er helt afgørende for værdien af turen, uden vi går på kompromis med kvaliteten sportsligt', forklarer William Kvist, der understreger, at Portugal hele tiden har været klubbens første prioritet.

'Vi er samtidig utroligt glade for, at vi nu både kan imødekomme både de sportslige krav og vores fans' ønsker, som vi selvfølgelig kender, og vi går i gang med at sikre, at vi fremover har flere muligheder på hånden uden for Europa, hvis Corona-situationen trækker ud', siger William Kvist, der siden fyringen af Ståle Solbakken har været konstant i skudlinjen som FCK's nye ansigt udadtil.

Beskydningen er ikke blevet mindre, efter klubben onsdag meddelte, at man ville tage på træningslejr i det udskældte diktatur.

En meddelelse, der kom blot et år efter, FCK meddelte, at det var slut med at rejsen til Dubai, der notorisk har problemer med at overholde menneskerettighederne.

Siden er kritikken haglet ned over københavnerklubben fra både fans og menneskerettighedsorganisationer.



Turen til Portugal er planlagt til perioden 9.-23. januar.

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC Københavns pressechef, Jes Mortensen, der ikke har yderligere kommentarer.

Ingen udlandsture: Brøndby og AGF brager sammen i januar

Ekspertens råd: Skift danskere ind!

'Han er det sjældent attraktive valg'