FCK fik amatører i form: - Vores største udfordring nogensinde

Der er både yoga, kickboksning og tabata på programmet, når serieholdet FC Corpus deltager i et træningseksperiment på FCK-niveau.

Og det er ikke vante øvelser for Malthe Grumstrup og resten af FC Corpus.

- Det handlede om at finde en plads, hvor kameraerne ikke filmede så meget, griner han om yoga-øvelserne.

Eksperimentet er stablet på benene af Unibet for at teste, hvordan kost, taktik og træning kan rykke spillere på serie-niveau.

Det er der kommet en række udsendelser ud af.

FC København har bidraget med stab og faciliteter til eksperimentet, der havde til formål at få spillerne i så god fysisk form som muligt,

Som FCKs cheftræner Ståle Solbakken konstaterer om projektet:

- Det har vist sig at være næsten lige så svært at få de her spillere i form som at få Dame N’Doye til at sprinte til træning eller komme til tiden. FC Corpus-drengene er helt sikkert vores største udfordring som trænere i FCK nogensinde.

FC Corpus bliver udsat for lidt af hvert, når der bliver tager hånd om dem af professionelle. Foto: Keen Heick-Abilhauge/Team Corpus

Helt nye øvelser

Flere af øvelserne, FC Corpus skulle igennem, stak noget ud fra de øvelser, truppen normalt foretager sig.

- Yoga er godt nok noget, der aldrig har været på programmet før, siger Malthe Grumstrup.

Han har selv taget meget med fra eksperimentet, hvor han gennem særligt træningen med tabata kunne mærke, at han fik færre kilo at flytte rundt på.

Personligt gik han fra en fedtprocent på 18,6 til 13,4 procent.

Højdepunktet var dog, da serieholdet prøvede den luksus, FC København normalt er stillet til rådighed.

Drengene kunne nemlig indlogere sig på Hotel Bella Sky. Og det var de ikke sene til at udnytte.

- Vi fik os lige nogle drinks, da kameraerne blev slukket, griner Grumstrup.

Efterfølgende kunne FC Corpus mæske sig i sushi på restauranten Karma Sushi, der normalt byder FCK-truppen på mad.

Solbakken havde de glade amatører under sine vinger. Foto: Lars Poulsen

Holdet har dog husket at tage nogle af elementerne fra træningen med sig.

- Vi har implementeret meget af FCK's træning i vores egen, men vi har også stadig serie-hyggen, afslutter Malthe Grumstrup.

FC Corpus er et hold af studerende inden for primært medicin, og de rykkede op i Serie 4 denne sommer.

Unibets eksperiment varede i ti uger, og de bliver dokumenteret i seks udsendelser.

Du kan se det første afsnit om FC Corpus i klippet nedenfor. Der bliver sendt en udsendelse hver uge.

