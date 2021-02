FCK-flop på plads i ny klub

Michael Santos fik sin kontrakt med FC København ophævet i januar, og nu har den uruguayanske angriber fremtiden på plads.

Efter en årrække i europæisk fodbold rykker 27-årige Michael Santos tilbage til Sydamerika for at optræde for Club Atletico Talleres, der gør sig i den bedste argentinske række. Det bekræftes af klubben.

Club Atletico Talleres har udstyret angriberen med en kontrakt, der gælder indtil udgangen af 2023.

Michael Santos blev aldrig den store succes i København. Foto: Jens Dresling

Michael Santos nåede at spille blot 36 kampe for FC København med ni mål til følge, inden klubben i sommer sendte ham til CD Leganes på en lejeaftale. Den lejeaftale ophørte i januar, hvorefter FC København valgte at smide ham på porten.

Tidligere i karrieren har uruguayaneren spillet for River Plate Montevideo i hjemlandet samt Malaga CF og Sporting Gijon i Spanien. Nu skal han så slå sine folder i den argentinske liga for Club Atletico Talleres, der holder til i Cordoba.