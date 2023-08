FCK forventer at stille med kvindehold fra næste sæson

Fra sæsonen 2024/25 er FC København klar med et kvindehold.

Det oplyser Rebecca Steele, der er projektchef for kvindefodbold i FCK, til TV 2 Sport.

Den konkrete model for, hvordan FCK skal indtræde på kvindefodboldscenen, er dog ikke på plads endnu.

- Der er flere veje at gå. Så helt konkret mangler vi at få taget den helt store beslutning, i forhold til hvilket fundament vi skal bygge det her kvindehold på, siger hun til TV 2 Sport.

Mulighederne er at indgå i et partnerskab med en eksisterende klub og overtage dennes licens eller starte længere nede i rækkerne selv.

FCK luftede sidste år ambitionen om at få stablet et kvindehold på benene inden 2027.

Og ifølge Rebecca Steele er der behov for endnu et hold i København.

- Jeg har været rundt og tale med en masse klubber i København og kan se, at der er et behov for at få skubbet på både pige- og kvindefodbolden, forklarer hun.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) gjorde det sidste år til et krav, at en fodboldklub skal drive kvindefodbold på eliteniveau fra 2024/25-sæsonen for at deltage i europæiske turneringer.

Også FC Midtjylland lancerer et kvindehold fra næste år. Det kom frem på et pressemøde tirsdag.