FCK gik målamok: Det rene hurlumhejhus

Det hedder Philips Stadion. Men torsdag aften var det fodboldens hurlumhejhus med turpas i begge ender.

Vi skal et par år tilbage for at finde en FCK-halvleg på det høje niveau, som københavnerne viste i de første 45 minutter i 4-4-kampen i Eindhoven mod PSV. Så dynamisk, så frigjort, så modigt.

Men lige så nervøst og på hælene efter pausen.

Hvor skal vi næsten starte i en kamp med otte mål, endnu flere kæmpe chancer og et brændt PSV-straffespark?

Jo, efter seks dages uvished fik vi endelig svaret på, hvem der skulle være Europa-angriber for FC København. Som resultat af et fejlbehæftet FIFA-system og den uprofessionelle FCK-fejl ikke at dobbelttjekke årets indtil nu vigtigste beslutning stillede københavnerne nemlig op uden en eneste af sine tre nyindkøbte spidser.

På det stadion, hvor angrebslegender som Ronaldo, Romario og Ruud van Nistelrooy har huseret, var FC Københavns bud på en fronttrio derfor Pep Biel forklædt som 9’er - flankeret af Isak Bergmann Johannesson og William Bøving, der begge spillede U19-fodbold i lørdags.

På papiret en forskel af de enorme.

PSV-fansene var basset godt op i humør med tvivlsom technomusik og blinklys, og de små tusinde medrejsende FCK-tilhængere kvitterede for musikken med pyroteknik i deres hjørne af tribunen.

FCK-fans på plads i Eindhoven. Foto: Ritzau Scanpix

Og det var FC Københavnerne, der kunne godte sig fra start med småspil til den helt søde tand.

Fodbold, som man kender det fra PSV’s ærkerivaler fra den hollandske hovedstad, og efter seks minutter havde William Bøving ramt stolpen, inden Isak Bergmann Johannesson rundede målmanden og nettede til 1-0.

Det kan man da kalde U19-bold i europæisk klasse. PSV kom tilbage i kampen, da Cody Gakpo steg til vejrs og headede udligningen ind.

Men inden pressefolkene nåede at rette på det udleverede filttæppe og slikke kakaoskægget væk, havde Pep Biel sørget for nyt nedbrud i elektronikbyen.

FCK fejrer målet. Foto: Kim Price, Ritzau Scanpix

En PSV-fejl tæt på eget felt blev opsnappet af Rasmus Falk, og så blev 2-1-målet stensikkert sat ind med den spanske højreskinke.

Og den fremragende FCK-halvleg blev lukket af med både en gigantisk Johannesson-chance samt ikke mindst Lukas Leragers hovedstødsmål til 3-1.

Pausen var bare ikke god for FCK. PSV kom ud for fuld elektronik, og efter 70 minutter havde hollænderne udlignet til 3-3 – og brændt et straffespark på Kamil Grabara. FCK var sendt til tælling flere gange, da Pep Biel så igen kunne score og sende FCK foran 4-3.

Det skulle bare ikke holde, for Eran Zahavi fik stadion til at eksplodere for fjerde gang med sit mål til kampens resultat 4-4.