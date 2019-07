FCK-legende tæt på comeback

Tilbage i april kom det frem, at Cesar Santin trænede med hos Fremad Valby, der til dagligt spiller i Danmarksserien. I første omgang lød det dog til, at 38-årige Santin udelukkende trænede med for at holde sig i form.

Det lader dog ikke til, at formålet kun er at holde formen ved lige. Assitenttræneren i Fremad Valby, Ole Rasmussen, afslører nemlig, at den tidligere FCK-angriber kan komme i aktion i løbet af efterårssæsonen.

- Cesar Santin træner med hos os til hver træning og deltager på lige fod med de andre. Det er jo fantastisk for os at have sådan en spiller med hos os, og som det ser ud nu, kommer han i aktion i løbet af dette efterår, siger han ifølge BT.

Yderligere forklarer assistenttræneren, at man planlægger at give Santin spilletid i nogle træningskampe for at teste brasilianerens form.

Cesar Santin har trænet med i Valby i en længere periode. Foto: Lars Poulsen

Det kan måske undre nogen, at Cesar Santin har valgt Fremad Valby som klubben, hvor han holder formen ved lige og nu også ser ud til at få comeback hos. Men klubbens førsteholdstræner Aroldo Strack og Cesar Santin er gode venner. De kommer nemlig fra samme område i Brasilien.

Cesar Santin spillede 220 kampe for FC København, hvor han scorede 83 mål og leverede 31 assists.

Han forlod de danske mestre til fordel for cypriotiske Apoel i sommeren 2014.

