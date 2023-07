FCK siger stop: Nej tak til tiggeri

Det er efterhånden blevet et velkendt syn på danske stadioner.

Fans, der medbringer papskilte, hvorpå de efterspørger spillernes brugte trøjer.

Men foretrækker man at tage i Parken for at se fodbold, så må man affinde sig med, at man ikke længere må tage sådan et skilt med.

Det skriver FC København på deres hjemmeside.

Ifølge FCK stammer beslutningen fra, at hverken spillere eller klubben kan imødekomme de mange børn, der kamp efter kamp efterspørger en af de sjældne trøjer.

'Antallet af skilte er steget markant gennem de seneste sæsoner, og vi har desværre rigtig mange børn, der får en dårlig oplevelse ud af at medbringe et skilt', skriver klubben og fortsætter:

Man må enten vente i tålmodighed eller gå i fanshoppen, hvis man vil have fingrene i en af FCK's hjemmebanetrøjer. Man skal i hvert fald ikke tigge om den.

'Samtidig bliver spillerne sat i en vanskelig situation, fordi de ikke kan opfylde ønsket, og bliver opfattet negativt, fordi de må sige nej til de mange forespørgsler'.

Det er ikke første gang, at en klub går imod skiltene.

I sommeren 2022 indførte hollandske Ajax et lignende forbud. Her fremhævede klubben, at spillerne risikerede at blive kaldt for arrogante, hvis de ikke gav deres trøjer til tiggende fans.

Ajax fremhævede også brandrisiko som årsag til, at man har indført et sådant forbud.

FCK understreger dog, at det stadig er tilladt for spillerne at give en trøje til en fan. Det bliver fremover bare uden en skriftlig forespørgsel.