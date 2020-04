Fik Bendtner til at stråle: Gør det på din måde

Morten Olsen opfordrer Nicklas Bendtner til at holde fast i sin egen person, hvis han vælger at gøre alvor af drømmene om at blive træner

Morten Olsen ved om nogen, hvordan man får det fineste frem i Nicklas Bendtner.

Da angriberen var allerbedst, var det på landsholdet.

Alene i frontlinjen kunne han nedbryde selv de største forsvar. Ude godt, men hjemme bedst. I rødt og hvidt foran en fyldt Parken. Under Olsens ledelse.

Hvem husker ikke tæmningen og den magiske træffer mod Portugal i 2009? Eller de to hovedstødsmål mod Italien fire år senere?

Bendtner viste verdensklasse - og ikke mindst vejen for en samlet flok, der jagtede et fælles mål.

Nu er spørgsmålet så, om han kan nå samme højder som træner? Kan Bendtner forløse sig selv som chef og få det bedste frem i spillere, som Olsen i samme stil fik det bedste frem i ham?

Spørger man angriberens gamle mentor, er første kriterium for succes. at Bendtner er tro mod sig selv, hvis han gør alvor af drømmene om at begive sig ud i trænerhvervet.

- Vi er alle forskellige som mennesker og har forskellige styrker. Du skal prøve at gøre det på din måde og gøre det ud fra den person, du er. Dernæst finder man ud af, om det er tiltalende, mens man selvfølgelig også er afhængig af resultaterne, siger Olsen til Ekstra Bladet.

Nicklas Bendtner spillede en af sine allerbedste landskampe i 2013, da han med to scoringer mod Italien var tæt på at sende Danmark til VM. Foto: Lars Krabbe/Polfoto

Bendtners tidligere boss ved om nogen, hvad lederrollen kræver. Det har altid faldet Olsen naturligt at påtage sig ansvar.

I sine 102 landskampe som spiller var han anfører i knap halvdelen, inden han i 2000 blev landstræner og stod i spidsen for Danmark i 15 år.

Der var både med- og modvind. Succes og fiasko. Slutrunde-billetter og nulbonner. Men hele tiden havde folk en mening, hvorvidt Olsen var sin opgave dygtig eller ej.

Det skal Nicklas Bendtner også forberede sig på, hvis han træder ind på trænerscenen. Uanset hvilket niveau, det drejer sig om.

Nicklas Bendtner og Morten Olsen under samtale ved en træning for landsholdet i Helsingør. Foto: Lars Poulsen

Han vil blive vendt og vejet. Muligvis også på forhånd med den turbulente historik uden fra banen, han har med sig i bagagen.

- Set udefra får vi jo alle sammen en etikette sat på os, som kan være svær at ryste af. Men det handler om, hvordan man går ind til jobbet og hvilken mennesker, man får med at gøre, siger Olsen.

- Du kan starte med en etikette, der enten er positiv eller negativ, og så skal du ellers overbevise om dine kvaliteter. På landsholdet overbeviste Nicklas mig som spiller ved at være utrolig vigtig og afgørende for os. Derfor var han jo også afgørende for, at vi trænere fik succes, fortæller han.

Morten Olsen har givet Nicklas Bendtner råd talrige gange på landsholdet. Her ses de to sammen med Lars Jacobsen under EM i 2012, hvor angriberen markerede sig stærkt. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Personligt ville det glæde Olsen, hvis Bendtner går trænervejen, og sådan har den 70-årige fodbold-legende det med alle de spillere, han har stået i spidsen for.

- Vi prøver at vise dem vejen, og så må de jo vurdere, om det er noget for dem. Og hvorvidt de er gode til det. Hvad føler du selv, når du står foran en gruppe spillere, hvor du før har været en af dem i gruppen? spørger Olsen retorisk.

Uanset hvad skal Bendtner acceptere, at man i dette fag ikke kan være venner med alle.

Til gengæld bør man stræbe efter at være sig selv, mener eks-landstræneren.

- Vær autentisk og lad være at bære maske. Det har altid været et godt råd for mig. Du skal kunne være i jobbet og samtidig være dig selv. Det er den person, som andre så skal se det fine ved.

- Der vil altid nogle, også spillere, der ikke bryder sig om det menneske eller den træner. Men sådan er det at være ansvarshavende, siger Olsen.

