Fik kæmpe bøde: Reddet af fans

Den tidligere Superliga-bomber Peter Lassen står i dag i spidsen for Hvidovre somsportschef, og dermed ville han også være at finde på tribunen til 1. divisionsklubbens kamp i pokalturneringen mod Vejle.

Sådan er det dog ikke, da han er blevet ramt af to spilledages karantæne, da han valgte at kritisere dommeren efter en kamp mod Hobro i så høj grad, at Fodboldens Disciplinærinstans valgte at give ham en straf.

Foruden de to kampe, så skulle han også op med 15.000 kroner af egen lomme. Sådan gik det dog ikke helt, fortæller Lassen i et itnerview med DR Sporten, som havde fundet ham ved et hegn i forbindelse med opgøret mod Vejle.

Her kunne Lassen fortælle, at det ikke endte med at være ham selv, der betalte bøden. Derimod var en gruppe fans gået sammen for at hjælpe Superligaens topscorer fra sæsonen 1999-2000.

- Jeg blev spurgt til, hvorvidt det var mig selv eller klubben, der skulle betale bøden. Så svarede jeg, at det skulle jeg selv, og kort efter var der samlet 15.000 kroner ind via et opslag på Facebook, fortæller Lassen, som understreger, at det er derfor Hvidovre er verdens bedste klub.

Tidligere har han også måtte holde sig på afstand til kampen mod Skive i 1. division, og dermed er karantænen overstået efter pokalkampen.

Hvidovre spiller søndag deres sidste kamp inden vinterpausen, hvor de skal møde Superliga-nedrykkerne fra Esbjerg.

