Fik smadret sit liv i lynnedslag: Nu hjælper han krigsofre

For ti år siden blev Jonathan Richter ramt af lynet under en fodboldkamp. Den 34-årige tidligere fodboldspiller nægter at være et offer, og hans historie skal hjælpe krigsofre i Sierra Leone med at ændre syn på det at være handikappet

Han kommer slentrende hen til caféen på Nørrebro og falder i med omgivelserne.

Sneakers og mørk hættetrøje. Jonathan Richter skiller sig ikke ud. Det er sådan, at han ønsker det.

Venstre ben er ellers en protese, og det højre har en støtteskinne omkring læggen. Det er de synlige minder fra den sommerdag på Hvidovre Stadion for ti år siden.

Der blev Jonathan Richter ramt af lynet, men ulykken og dens konsekvenser er ikke noget, som den tidligere fodboldspiller længere tænker synderligt over.

I hans verden er det bare sådan, at det er. Det er en omstændighed.

- Jamen, hvis du ser dig selv som ham med handikappet, stigmatiserer du dig selv.

- Du kan sige, ’det er synd for mig’ og være offer, men du kan også vælge at sige, at det er de vilkår, som jeg nu engang har, og få det bedste ud af det. Det hele starter med dig selv, siger 34-årige Jonathan Richter.

Jonathan Richter spillede med, da han besøgte Flying Stars Amputees. Flere af spillerne på holdet har været udsat for grove krigsforbrydelser. Foto: FANT

Det budskab er helt centralt for den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der 20. juli 2009 var død i 41 minutter.

Han lå 11 dage i koma, tilbragte et halvt år på hospitalet og brugte knap et par år på at lære at gå, som han gør i dag.

Det er hans historie, og den skal inspirere krigsofre til at ændre synet på dem selv og deres handikap.

Jonathan Richter er via den humanitære organisation Fant (Football for A New Tomorrow) blevet ambassadør for holdet Flying Stars Amputees i Sierra Leone.

Alle spillere har et fysisk handikap og spiller med krykker. Nogle mangler et ben, andre noget af en arm.

Nogle trådte på en landmine, andre fik sat ild til deres hænder af oprørere, da den blodige borgerkrig rasede tilbage i 90’erne.

- Der er mange voldsomme historier. Jeg fik smækket rædselshistorierne direkte i hovedet, da jeg var dernede. Men det er virkeligheden, siger Jonathan Richter, der i starten af året besøgte Sierra Leone.

Grufulde lemlæstelser Borgerkrigen i Sierra Leone går for at være en af en kontinentets og - muligvis - verdens mest grusomme. Den varede i næsten 11 år fra 1991 til 2002 og kostede over 50.000 livet. Omkring halvdelen af befolkningen blev drevet på flugt, og mange blev udsat for grufulde lemlæstelser. Oprørerne blev berygtet for med macheter at hakke arme, ben og ører af både mænd, kvinder og børn.

Han boede selv i Freetown, fra han var syv til ti.

Hans mor arbejdede for FN, men da borgerkrigen kom tæt på, måtte familien rejse hjem til Danmark. Jonathan Richter kendte derfor til landet og den blodige krig, men blev alligevel ramt, da han vendte tilbage.

- Det var en fed oplevelse, men også hårdt at se, hvilke kår de lever under. Mange tigger for at overleve, og det er tit dem med handikap.

- Ofte er det sådan, at tigger du på gaden, er du også handikappet, siger Jonathan Richter, der mødte et helt andet syn på handikappede i det lille land på den afrikanske vestkyst.

Der er du i mange folks øjne dit handikap, og opfattelsen er, at du derfor ikke duer til noget. Det er den, som Fant og Jonathan Richter igennem fodbolden forsøger at ændre.

Det er ikke let at spille fodbold på krykker, men spillerne på Flying Stars Amputees får det til at se let ud, når de på et ben drøner rundt efter bolden på Lumley Beach.

- Der er nogle virkelig seje mennesker på det hold. Det er helt vildt, hvad de kan, og det skal de også vise resten af samfundet.

- Kan de vise samme vilje på en arbejdsplads som på fodboldbanen, bliver de et kæmpe aktiv, siger Jonathan Richter, der i forbindelse med sin tur holdt foredrag for spillerne.

I forbindelse med sit besøg holdt Jonathan Richter foredrag for spillerne og fortalte sin historie. Foto: FANT

Han fortalte sin historie og håber, at han med sin fortælling har været med til at rykke noget i deres selvopfattelse.

- Jeg synes, at de er lige så seje, som andre synes, at jeg er sej. Men alt starter hos dem selv.

- De skal ændre deres eget syn på dem selv, før hele samfundet kan gøre det. Det her kan forhåbentlig bane vejen, siger Jonathan Richter.

Flying Stars Amputees har en politik om, at spiller man for dem, tigger man ikke.

Det kan være svært at overholde 100 pct., men selve princippet skal hjælpe spillerne til at ændre selvopfattelse.

Fant støtter Flying Stars Amputees med både udstyr og penge til projekter, hvor hjælp til selvhjælp er essentielt. De skal altså selv arbejde for at få deres projekter til at leve.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Livet går positivt videre

Jonathan Richter er glad for sit liv og tænker sjældent på ulykken. Han er blevet far, og der er et barn mere på vej. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Det er sjældent, at Jonathan Richter tænker på ulykken, der ændrede hans liv.

Det sker mest, hvis han holder foredrag, eller en journalist ringer, fordi det lyner og tordner.

- De tror, jeg er ekspert inden for området, men jeg er måske den, der ved mindst, siger Jonathan Richter, der ofte bliver mindet om konsekvenserne af ulykken.

Når sønnen Nelson på et græder inde ved siden af om natten, kunne det være fedt at have to ben, så den ikke altid hang på mor. Og der er dage, hvor maven driller, eller stumpen, som han kalder sit venstre ben, har vabler og gør ondt.

- Det kan være hårdt, men jeg skal stadig have en hverdag til at køre. Jeg kan ikke lægge mig i offerrollen og sige ’jeg er syg’. For det er jeg egentlig ikke.

Jonathan Richter nåede at spille 70 Superliga-kampe og score ni mål for FC Nordsjælland. Foto: Jens Dresling

Sidste sommer løb Jonathan Richter for første gang siden ulykken fem kilometer i et stræk – ’på 33 minutter. Det var en fed oplevelse’ – og han føler, at han hele tiden rykker både sine fysiske og mentale grænser.

- Jeg har det godt og kan mærke, at livet går positivt videre. Jeg har en rigtig god hverdag, og kunne man måle min lykke, tror jeg ikke, at den ville være lavere, end da jeg var fodboldspiller.

- Jeg er blevet gift, er blevet far til en søn, og der er et barn mere på vej. Jeg er blevet uddannet pædagog og har et spændende job, siger Jonathan Richter, der er børn og unge-koordinator i SURF Valby, hvor han laver kriminalpræventivt arbejde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danmarksmester i basket

Jonathan Richter er blevet danmarksmester i kørestolsbasket. Indimellem deltager hans tvillingebror, Simon, også i træningen. Foto: Per Rasmussen

Fodbold er stadig en central del af Jonathan Richters liv.

Han er ofte ude og se sin tvillingebror, Simon, spille for Brønshøj, og favoritklubben Arsenals kampe misser han nødigt.

Han nåede selv at udleve drømmen som professionel fodboldspiller og føler ikke, at han er gået glip af så meget, selvom karrieren sluttede brat som 24-årig.

Det skulle da lige at være spille på det gambiske landshold sammen med sin tvillingebror.

- Den drøm havde jeg gerne delt med ham, og så ville jeg ønske, at jeg kunne spille oldboys med ham og de andre venner, når den tid kommer for ham, siger Jonathan Richter.

I stedet for fodbold har han kastet sig over rullestolsbasket og vandt i sidste sæson Danmarksmesterskabet med Stevnsgade.

- Det giver mig meget af det samme, som fodbolden gjorde. Det at have et frirum i hverdagen. Men jeg savner da bare at kunne tage ned og spille fodbold med vennerne.

Se også: Rystet over torden-dommer: - Jeg er mærket for livet

Snød døden: Ramt af lynet og død i 41 minutter

VM's samba-dansker fortrød: Tuscherne rasler af kroppen