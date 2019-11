Flået af hylderne: Bendtner har kultstatus

Tirsdag kom Rune Skyum-Nielsens ekstremt omtalte Bendtner-biografi endelig på hylderne hos optimistiske boghandlere, og i Politikens Forlags egen boghandel blev den revet væk.

I Poltikens Boghandel erkendte man, at man nok normalt ikke var stedet, fodbolddanmark kom til for at læse om en sportsstjerners mål og eskapader, forklarede butikspersonalet til Ekstra Bladet.

Ikke desto mindre var efterspørgslen så stor, at personalet måtte ned forbi forlaget og hente flere eksemplarer op fra kasserne allerede tidlig eftermiddag.

- Den har overgået alle forventninger. Alle 30 eksemplarer i butikken var solgt ved to-tiden, så vi har været nede at hente 60 mere. Og 30 på så kort tid er altså meget for en hvilken som helst boghandel på en tirsdag. Vi tror på en julesællert, siger en smilende butikschef Dan Gildin Kragelund til Ekstra Bladet tirsdag eftermiddag.

Allerede i løbet af weekenden fyldte bogen de fleste nyhedsmediers forsider. Og folk i alle aldre vil altså stadig høre historier fra angriberen, som siden sin debut i rødt og hvidt i 2006 har været lige så hyldet som hånet.

Som et karismatisk landsholdsikon med 30 landsholdskasser og 47 Arsenal-kasser på CV'et, men også som manden bag spektakulære sportslige og personlige nedture og nogle af det sidste årtis mest notoriske branderter.

Høje forventninger fra start

Selvom man ikke ligefrem følte sig som en butik, der normalt var særlig populær hos Bendtner-segmentet, var der fra morgenstunden forhåbninger om tæt trafik ved Politikens Forlags nyeste udgivelse.

Og det kom der.

Dagens første køber var Thomas Skov, kendt fra TV, der trådte målrettet over dørtærsklen på åbningsslaget ni og som det første spurgte personalet, om de havde den nye Bendtner-bog.

- Bendtner er jo en karakter. Og så bliver det også godt at få læst bogen i sin helhed i stedet for alle de brudstykker af den, der er blevet lagt ud af forskellige medier, sagde han, da Ekstra Bladet hev fat i ham.

Hvorfor skal du læse Bendtner-bogen?

Alexander Jensen, 16 år, gymnasieelev, Husum

- Der er ikke så mange som ham. Man ved så meget om ham på overfladen, men man ved ikke så meget om det, der ligger under, hvad der er på bagsiden. Så jeg glæder mig til at læse alle historierne bag den turbulente karriere, det som vi ikke hører. Det sportslige ved jeg godt alt sammen, så det bliver mest sjovt at læse om alt det andet.

Jakob Nyborg, 24 år, planner, Amager

Jeg tror sgu mest, jeg køber den for skandalerne. Og jeg er kæmpe Big Ben-fan, så jeg regner med, at det bliver sjovt og spændende at læse om ham og få det hele med. Hele oplevelsen og hvad han har været igennem.

Kristoffer, 30 år, planner, Amager

- Bendtner har jo en vis kultstatus. Og der har bare været så ekstremt meget hype. Jeg tror, jeg læste, at BT havde skrevet 28 artikler om Bendtner i går alene. Men jeg glæder mig til at læse alt det, vi ikke ved fra overskrifterne. Og jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad det er for en historie om Bendtner, Rune Skyum gerne har villet fortælle.

