Flytter hjem til far

Den tidligere fodboldspiller Nicki Bille er flyttet hjem til sin far i Valby

Efter en tur i brummen og et kort ophold på et herberg er Nicki Bille nu flyttet hjem i trygge rammer.

Han har nemlig fået lov til at flytte ind hos sin far, Kim, i Valby, hvor de to nu deler en tre værelses lejlighed, inden den tidligere landsholdsspiller flytter i egen lejlighed til december.

Det skriver Se & Hør.

Så selvom, at Nicki Bille ikke just har opført sig ordentligt gennem sit indtil nu 35 år lange liv, har hans far altså forbarmede sig over sin søn.

Foto: Jens Dresling

Opholdsforbud fra nattelivet

Tilbage i november sidste år blev den pensionerede fodboldspiller idømt tre måneders fængsel for at have slået en ung mand i baghovedet med knyttet hånd.

Det kostede udover de tre måneders fængsel også et opholdsforbud i nattelivet i en periode på et halvt år

Annonce:

Efter retssagen i november understregede Nicki Bille dog overfor de fremmødte journalister, at det var sidste gang, at de kom til at se ham i retten.

- Er det sidste gang, vi skal i retten for at følge en sag med dig?

- Ja, det er sidste gang. Det er det. Alle de ting, der har været, har været frustrationer. Alle de ting, der er sket, har været frustrationer og indebrændthed. Selvdestruktion.

- Jeg var sur på mig selv over, hvordan det endte der for nogle år siden. Det er jeg kommet videre fra, og jeg har ro i mit hoved. Jeg er ikke sur på mig selv længere, jeg har tilgivet mig selv.

Du kan læse mere om Nicki Billes Vold, kokain og fængsel: Sådan smadrede Nicki Bille sin fodboldkarriere