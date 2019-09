Flytter sammen: - Ved hvad hun kan lide

Der er kommet en ny dame i huset hos Pernille Harder.

Svenske Fridolina Rolfö rykker nemlig ind hos den danske landsholdsanfører.

Det skriver tyske Sportbuzzer.

25-årige Rolfö har endnu ikke fundet sig et sted at bo, siden hun skiftede tilværelsen i Bayern ud med en ditto i Wolfsburg.

Her skiftede hun til i foråret.

De to skandinaver kender hinanden fra svensk fodbold, hvor de spillede sammen i Linköping.

- Vi var naboer i Sverige, og vi har holdt kontakten siden, siger Rolfö om udsigterne til bo med Harder.

Svenskeren fortæller, hvordan hende og 26-årige Harder tilbragte meget tid sammen i Sverige, og at det bare er et plus, at de skal se hinanden hver dag nu.

- Vi kender også hinanden godt på banen, hvor vi begge ved, hvad den anden kan lide og omvendt. Vi spiller godt sammen, fortæller Rolfö.

Fridolina Rolfö tørner også ud for det svenske landshold. Her inden kvartfinalen mod Tyskland ved sommerens VM-slutrunde. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Rolfös sidste møde med Wolfsburg er måske ikke hendes bedste minde.

Med resten af sine tidligere medspillere fra Bayern München blev det nemlig til decideret ydmygelse, da man tabte med 0-6 til de grøn-hvide.

- Det glemmer vi hurtigt, griner Rolfö.

Nu fokuserer hun på sin nye klub.

Svenskeren blev præsenteret i tyske Wolfsburg i maj i år, hvor hun kom fra Bundesliga-rivalerne Bayern München.

Allerede mod slutningen af 2018 meddelte den svenske angriber, at hun ikke ville forlænge med den tyske storklub.

Rolfö var aldrig utilfreds i det sydtyske, men følte alligevel, hun gerne ville tage skridtet videre i sin karriere.

Hun kom således til Wolfsburg på en fri transfer og fik debut i lørdagens 2-0-sejr i pokalen mod SV Berghofen.

Svenskeren gik dog ud efter 29 minutter, da hun mærkede en begyndende muskelskade og ikke ville tage chancer. Danske Harder kom ind efter 59 minutter ved stillingen 1-0 og var med til at sikre videre avancement for mesterholdet.

