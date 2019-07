Fodbold-bombe: Forbud rammer et hav af klubber

Superligaspillerne rater år efter år underlaget i Farum som ligaens ringeste, og nu er Silkeborg også hoppet med på kunstgræs-galejen på det nye stadion i det midtjyske.

Men de to klubber og et hav af andre foreninger med kunstgræsbaner bliver nu udfordret af EU, der allerede fra 2022 vil indføre et totalt forbud mod fodboldbaner af plast.

Det er hæderkronede tyske Welt am Sonntag, der fyrer bomben af. Alene i Tyskland vil 5000 fodboldbaner blive ramt, hvis EU gennemfører forbuddet, der hverken udspringer af æstetiske holdninger til det smukke spil eller konservative holdninger om, at fodbold skal spilles på græs.

Det handler udelukkende om miljøet, og i den sammenhæng udgør gummigranulatet i banerne en stor miljø-udfordring. Ifølge avisen er netop granulatet en af de største årsager til miljøbelastning, når det handler om mikroplastik.

Den tyske indenrigsminister er allerede gået til modangreb. Horst Seehofer frygter for breddeidrætten, men selv han kan ikke forestille sig, at man kan undgå EU-forbuddet. Han appellerer til gengæld om, at man i det mindste bevilger foreningerne en overgangsfrist på seks år for etablerede baner.

Det tyske fodboldforbund DFB anmoder også om en overgangsperiode på seks år.

Granulatet i kunstgræsbanerne bliver slæbt uden for kridtstregerne, og Svenska Miljöinstitutet skønner, at der hvert år forsvinder 500 ton fra de over 1000 baner i Sverige. Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

Det er granulatet, der er synderen. Fyldet kan bestå af genindvundne bildæk, vulkaniseret industrigummi, termoplast eller stamme fra genindvinding af f.eks. kabler. Det er ikke ren økologi, for nu at sige det mildt.

Ifølge Aftonbladet vurderer Svenska Miljöinstitutet, at 500 ton mikroplast hvert år forsvinder fra de over 1000 kunstgræsbaner i Sverige.

Et forbud vil i første omgang ramme et hav af amatørklubber i lande, hvor det enten er for koldt, for varmt eller for tørt til at spille og træne på græs næsten året rundt. Men danske topklubber har også kunstgræs som et af underlagene på deres træningsanlæg, ligesom en masse mindre klubber også har små og større baner, hvor underlaget indeholder miljøskadelige granulater.

De tyske politikere er i højeste alarmberedskab af mange årsager. Nogle frygter, at mange børn vil miste muligheden for at lege med den runde bold og for amatørklubbernes økonomi, fordi det legende let kan løbe op i en halv mio. euro at sanere de allerede eksisterende fodboldbaner.

Det er ikke ren økologi at spille fodbold på kunstgræsbaner. Foto: Ole Lind/Ritzau Scanpix

Britta Dassler, FDP, der sidder i Bundesdagens sportsudvalg, forlanger handling af regeringen.

’Vi må understøtte foreningerne, og straks efter sommerferien må vi have dette emne op i udvalget,’ siger hun.

Eks-proffen Mike Rietpietsch driver fodboldskolen Kick’N’Body, der driver 40 fodboldcamps rundt omkring i Tyskland. Han tror ikke sine egne ører:

- Hvor skal det føre hen? Skal vi tilbage og spille fodbold på grus og stenmel, spørger han.

- Det kan ikke være rigtigt. Jeg håber, der findes en løsning, som hjælper klubberne og ungdommen.

