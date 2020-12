Fodboldens stærke stemme: - Jeg er glad for mit valg

Morten Bruun har udviklet sig til en af landets mest troværdige debattører om det spil, han elsker at tale om

Alle med kendskab til landsholdet kan huske navnene på profilerne bag den store EM-triumf i 1992.

Flemming Povlsen, Brian Laudrup, Peter Schmeichel, John 'Faxe' Jensen, Henrik Larsen og Kim Vilfort dukker op på nethinden som nogle af de første.

Til gengæld skal du nærmest være fodboldekspert eller udstyret med en usandsynlig god hukommelse, hvis du så kan nævne de spillere, som slet ikke kom i kamp ved EM-slutrunden i Sverige: Mogens Krogh, Johnny Mølby, Peter Nielsen og Morten Bruun.

Find Morten ... kan du få øje på Morten Bruun på billedet af EM-heltene fra '92? Foto: Kim Agersten

- Dengang følte jeg slet ikke, jeg var en del af triumfen. Men som årene er gået, og det er kommet på afstand, har jeg lært at glæde mig endnu mere over, at jeg faktisk var en del af den store triumf.

- Ikke mindst da mine børn kom hjem med historiebøgerne fra 4.-5. klasse, hvor der var fire sider om EM-triumfen. Det gjorde mig lidt stolt, forklarer Morten Bruun.



Som klubrekordholder og Mr. Silkeborg med 424 kampe på kontoen stod det ligesom skrevet i bogen, at fodbolden skulle blive hans levevej.

- Jeg var i en slags lære som sportsdirektør i Silkeborg. Men jeg fandt hurtigt ud af, at der var for meget råddenskab i agentbranchen, så jeg sprang fra, forklarer Morten Bruun.

Han nåede at være træner i Superligaen i både Silkeborg og SønderjyskE, men siden 2006 har han været fodboldekspert.

Under tre slutrunder på Danmarks Radio og fast i mange år på Discovery, hvor aftalen står til udløb næste sommer.

En rolle, der på sin vis har passet perfekt med uddannelsen som journalist og de fodboldfaglige kundskaber som træneruddannet på højeste niveau.

Morten Bruun fik stjålet sin EM-medalje, men fik i 2017 en ny. Foto: Lars Poulsen

- Du er nødt til at beslutte dig, hvilken side af bordet du vil være på. Er du på klub- eller mediesiden. Jeg er glad for mit valg.

- Når jeg udtaler mig, har jeg aldrig en dagsorden. Og jeg har altid det princip, at en træner ikke skal fortælle mig mere, end jeg må videreformidle.

- Jeg spiller hverken golf eller omgås med spillerne i Superligaen. Jeg vil sige, jeg har et respektfulde og distanceret forhold til både trænere og spillere i Superligaen, forklarer Morten Bruun.

I dag er han en stærk stemme og troværdig debattør i dansk fodbold.

Morten Bruun er at finde hos Discovery - her med en anekdote om at være på europæisk udebanetur med AGF, men spille i Silkeborg. Video: Discovery Networks Danmark

Da corona-krisen ramte Danmark, startede han et projekt på det sociale medie Twitter under hashtagget ' her er mit stadion'.

Det endte med, at han besøgte 80 stadioner i Danmark. Flere fodboldglade, der deltog i bevægelse, nåede over 100 stadioner.

Samlet blev der besøgt næsten 1500 fodboldstadioner. Der menes at være 1850 i Danmark.

- Det skabte stor glæde for mig, fordi det kom fra hjertet. Og så var det fantastisk, så godt alle tog imod det, siger Morten Bruun.

Morten Bruun sender næste år en ny fodboldbog på gaden. Foto: Rasmus Baaner

Han skrev i 2018 fodboldbogen 'Matchday' om engelsk klubfodbold, hvor han besøgte 49 engelske stadioner. En bog, der er solgt i 6000 eksemplarer.

Nu er han i gang med den danske udgave med arbejdstitlen 'Kampdag', hvor 40 danske klubber skal besøges og beskrives i detaljer. Den bog udkommer næste efterår.