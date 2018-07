Fodboldkommentator sygemeldt på ubestemt tid

Danske fodboldfans får i disse dage ikke Carsten Werges stemme at høre til fodboldkampene på TV3 Sports kanaler.

Fodboldkommentatoren er ramt af betændelse i bugspytkirtlen og er sygemeldt som følge af en hospitalsindlæggelse og efterfølgende behandlingsforløb.

- Carsten er indlagt og gennemgår i øjeblikket et behandlingsforløb som gør, at han er sygemeldt på ubestemt tid. Vi forventer at Carsten kommer tilbage i aktion på et tidspunkt, men vi ved også, at det kommer til at tage en rum tid, siger sportschef på TV3 Sport, Kim Mikkelsen, i en pressemeddelelse.

- Her og nu har han og familien brug for tid og ro til at komme igennem forløbet.

Sportschefen uddyber over for Ekstra Bladet:

- Vi har heldigvis gode folk, der er klar til at steppe up, men vi kan jo ikke undvære Werge, så vi glæder os til, at han kommer tilbage, siger Mikkelsen.

12. august skal det københavnske derby mellem FC København og Brøndby spilles, og her havde Werge givetvis været manden bag mikrofonen, hvis ikke sygdom havde forhindret ham.

Det bliver i stedet TV3 Sports mangeårige kommentator, Carsten Sæbye, der får den tjans, oplyser Kim Mikkelsen til Ekstra Bladet.

59-årige Carsten Werge har gennem en lang årrække været manden, der har lagt stemme til de største kampe på selskabets kanaler, og derudover har han holdt foredrag og udgivet bøger sammen med den faste makker, Per Frimann.

