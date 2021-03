Fodboldspiller dømt: Krænkede mindreårig pige

Det koster en professionel dansk fodboldspiller 20 dages betinget fængsel at have krænket en mindreårig pige på Snapchat. Han blev frifundet for at have krænket yderligere en pige

En professionel dansk fodboldspiller er torsdag idømt 20 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse.

Fodboldspilleren, der er beskyttet af navneforbud, stod torsdag tiltalt ved Retten i Roskilde for blufærdighedskrænkelse af to mindreårige piger.

Han var ikke selv til stede i retten 'af forskellige årsager', som hans forsvarer Karoline Normann formulerede det, men retten valgte alligevel at gennemføre retsmødet og fandt det bevist, at den tiltalte havde krænket en af de to pigers blufærdighed. Han blev frifundet for at have krænket den anden pige.

Forsvareren fik held til at få et såkaldt udstrakt navneforbud. Det betyder, at det fortsat ikke er tilladt at omtale sagen, så den dømte kan identificeres.

Navneforbuddet gælder frem til, at sagen er endeligt afgjort. Både forsvarer og anklager har således mulighed for at anke sagen til Østre Landsret inden for 14 dage.

Krænket på Snapchat

De to involverede piger var henholdsvis 13 og 14 år. Kontakten stod på i perioden fra december 2019 til marts 2020 og foregik via det sociale medie Snapchat.

Til den 13-årige pige sendte fodboldspilleren ifølge anklager Julie Binau billeder af sin afklædte krop og bad om lignende billeder af pigen i undertøj eller bikini. Desuden spurgte han hende, om hun var moden af sin alder, om hun gik i g-streng, og om hun havde lavet noget seksuelt med drenge.

I det tilfælde mente retten dog ikke, at der var tale om blufærdighedskrænkelse.

- Vi frifinder i forhold 1. Vi finder det dokumenteret, at det er fremsendt, men teksterne er ikke krænket til at krænke blufærdigheden, lød det fra dommer Linda Lauritsen.

Fodboldspilleren blev derimod kendt skyldig af en enig domsmandsret for at have krænket den 14-årige pige. Hun fik tilsendt tre billeder af fodboldspillerens erigerede lem, ligesom han også sendte en onanivideo til pigen og i tydelige vendinger opfordrede hende til at 'lege med'.

Blandt andet med beskeden 'ville du ikke gerne have min pik oppe i dig lige nu da'.

Udover de 20 dages betinget fængsel skal han også betale sagens omkostninger og 8000 kroner til offeret.

Forklarede sig for lukkede døre

De to piger og en af pigernes familiemedlem forklarede sig alle i retten eller via videoafhøring, men alle for lukkede døre på grund af deres alder og sagens detaljer.

Derfor kan Ekstra Bladet ikke referere fra deres vidneudsagn.

Via sin forsvarer nægtede den tiltalte sig skyldig i blufærdighedskrænkelse i begge forhold, men han afgav altså ikke forklaring i retten.

Strafferammen for blufærdighedskrænkelse er op til fire års fængsel, når der er tale om mindreårige ofre.

To år efter ballade: Brøndby-fans risikerer fængsel

Tidligere FCM-træner dømt for at sende penisvideoer

Accepterer fængselsdom