Fodboldspiller meldt til politiet efter kamp

En Danmarksserie-kamp i lørdags fik et dramatisk efterspil.

Efter nogle kontroverser på banen slog en spiller fra TFC Odsherred (Ekstra Bladet har af etiske grunde valgt at anoymisere ham, da han kun er anmeldt og ikke dømt) nemlig to modstandere efter kampen. Han var blevet vist ud og ventede derefter på dem ved omklædningsrummet.

Det kostede prompte en bortvisning fra klubben, men nu har modstanderne fra Frederiksberg Alliancen 2000 valgt at politianmelde angriberen.

Det skriver sn.dk, der har været i kontakt med FA 2000's sportschef, Steffen Dam.

Han forklarer, at der kampen imellem havde været episoder med den nu politianmeldte spiller, men benægter, at det skulle være racistiske tilråb fra hans bænk, der tændte temperamenterne, som TFC Odsherred har bedyret.

- [Spillerens navn] slog en af vores spillere i maven i første halvleg, det så jeg selv, men det blev ikke set af dommer eller linjedommer. Han truer vores tilskuere med tæsk ved indgang til pausen, da der bliver råbt 'I er heldige med ikke at være bagud 2-0' og intet andet. Og det var ikke engang rettet mod ham.

- Han skubber en af vores spillere i ryggen ned af stentrappen, som går ned til omklædningsrummene, hvilket en fra TFC-staben undskylder, inden han altså fortsætter efter pausen med blandt andet at spytte på en af vores forsvarere, inden det så til sidst ender med et rødt kort.

- Der bliver råbt mindre pæne gloser mellem [Spillerens navn] og vores spillere, men intet racistisk, selv om de fleste af gloserne næppe hører hjemme i et pænt te-selskab. Det hele kulminerer med, at han står og venter på to af vores spillere, som han udøver vold imod lang tid efter kampen er slut - den ene af episoderne så groft, at [Spillerens navn] nu er politianmeldt, siger Steffen Dam.

Kampen endte i øvrigt med en 4-3-sejr til FA 2000, der fører Danmarksserie, Pulje 2, med 39 point efter 19 kampe af i alt 27. Odsherred ligger på tredjepladsen med 32.

