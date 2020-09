Første kamp i ti måneder: Her gør Bendtner comeback

Han har spillet i både Champions League, Premier League, Serie A, Bundesligaen og har scoret ved både VM- og EM-slutrunder, men her til aften er Nicklas Bendtner i aktion i noget mere ydmyge rammer.

32-årige Nicklas Bendtner er således med fra start på Ugandavej 105 i Kastrup, hvor han og de øvrige oldboys-spillere fra Tårnby FF møder Fredensborg på kunstgræsbanen på Vestamager Idrætsanlæg i M+32 Øst-rækken.

Ekstra Bladet er på plads til kampen, hvor Bendtner spiller sin første kamp siden 10. november 2019, hvor han fik de sidste 16 minutter i FC Københavns Superliga-kamp mod FC Midtjylland.

Siden har Bendtner selvtrænet, men har altså ikke spillet kampe på klubplan.

Nicklas Bendtner er bedst kendt som angriber, men for old boys-mandskabet starter han snarere på den offensive midtbane. Han er iklædt hjemmeholdets halvslidte guldfarvede bluse, men har som eneste spiller ikke noget nummer på ryggen.

Nicklas Bendtner gør comeback onsdag aften.

- Vi ved godt, at Nicklas spiller her på lånt tid, hvis der kommer et attraktivt tilbud fra udlandet. Men vi er glade for, han vil være med på vores hold, sagde træner og topscorer Martin Skov Hæstrup i slutningen af august til Ekstra Bladet, da det blev kendt, at Bendtner skulle spille kampe for oldboys-holdet i Tårnby FF.

I Tårnby spiller Nicklas Bendtner nu sammen med nogle af de drenge, han kender fra den lille Amager-by fra gamle dage. Nicklas Bendtner spillede for Tårnby Boldklub frem til han som 10-årig skiftede til KB.

Siden gik turen over Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og FCK, inden han altså meldte sig ind i Tårnby FF for at spille oldboys.

I foråret kunne Bendtner have skrevet under med en klub fra Kina, men så kom coronakrisen, og det eventuelle skifte blev aflyst, ligesom han også sagde nej til klubber fra Cypern og Tyrkiet. Han har ikke endeligt fortalt, om karrieren på topniveau er slut, eller om han stadig håber på et eksotisk skifte.

