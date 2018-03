Formand om DBU-'blodbad': Den rigtige beslutning

- Vi moderniserer, udvikler os og bliver mere effektive ved at skære bestyrelsen ned fra 16 til syv medlemmer, mener DBU’s formand, Jesper Møller, der kan blive længst siddende formand siden anden verdenskrig

Det ligner et planlagt blodbad, når DBU’s højeste myndighed, repræsentantskabet, lørdag samles i Herning til det årlige møde, hvor strategien for fodboldens fremtid på de bonede gulve skal debatteres.

I mere end et par år har DBU lagt op til store forandringer i unionens topledelse. Og efter et kommissionsudvalg er kommet med deres anbefalinger, er fodboldlederne nu parate til at skære ned i antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Forandringer længe undervejs

- DBU skal – som det private erhvervsliv – udvikle sig og moderniseres. Jeg tror, vi bliver mere effektive, hvis vi skærer bestyrelsen ned fra nuværende 16 til syv medlemmer.

- Det giver slet ingen mening at fortsætte med 16 medlemmer, fordi vi i dag har et velfungerede system med prof- og bredde-udvalg, der træffer mange beslutninger, forklarer Jesper Møller.

DBU har været længe undervejs for at modernisere den politiske ledelse. Tilbage i 2006, da den såkaldte Rambøll rapport kom, lød anbefalingen på, at bestyrelsen skulle skæres ned.

- Det kan godt være, at det har taget 12 år at nå hertil. Nu er jeg i hvert fald meget glad for, at der er opbakning til de reformer vi vil lave, pointerer Jesper Møller.

Den fremtidige bestyrelse fra 2019 i DBU kommer til at bestå af formanden, to næstformand, der er valgt af henholdsvis Foreningen af Lokalunioner (Bent Clausen) og af Divisionsforeningen (Thomas Christensen).

Derudover skal Foreningen af Lokalunioner vælge to medlemmer, mens Divisionsforeningen udpeger yderligere ét medlem. Endelig skal Kvindedivisionsforeningen udpege det sidste medlem.

Kan sidde i 16 år

Med oplægget til forandringer skal der også indføres regler for, hvor længe man kan sidde i bestyrelsen i fremtiden. Bestyrelsesmedlemmer og næstformand kan sidde i 12 år. Samme periode kan formanden sidde, men han kan desuden også sidde i en periode som 12 år som bestyrelsesmedlem. Samtidig bliver 70-års reglen afskaffet.

DBU’s formand, Jesper Møller, kan således ende med at blive den længst siddende formand i unionen siden anden verdenskrig. Det bliver han, hvis han fortsætter de næste 12 år. Hvis det bliver tilfældet vil han have siddet 16 år som formand. Så længe har ingen siddet i sædet siden anden verdenskrig.

- Jeg tiltrådte i 2014, så de nye regler vil gælde for mig fra i år 2018, fordi jeg er på valg. Men det er slet ikke sikkert jeg fortsætter de næste 12 år som formand for DBU. I første omgang er jeg parat til at tage en periode mere på fire år, pointerer Jesper Møller.

Reglerne gælder først for de øvrige bestyrelsesmedlemmer fra 2019, hvor forandringerne træder i kraft, hvis det 146 mands store repræsentantskab vedtager forandringerne lørdag.

