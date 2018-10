Formand om overfald på dommer: 'Han kommer ikke til at spille i lang tid'

Nykøbing FC's formand kalder det forkasteligt, at en af klubbens spillere begik et voldeligt overfald på en fodbolddommer i weekenden

Søndag tog Nykøbing FC en ordentlig skalp i 1. division, da de tog til Helsingør og slog det tidligere Superliga-mandskab med 2-1.

Dermed cementerede klubben sin placering i toppen af landets næstbedste række, men glæden forsvandt hurtigt.

I hvert fald hos formand, René Fjeldsøe Sørensen, da han hørte, at en af klubbens spillere i de lavere rækker slog en dommer i forbindelse med kampen mellem Nykøbing FC og Rødby i Serie 2.

- Det er dybt forkasteligt, og jeg kan kun undskylde på klubbens vegne, siger formanden til Ekstra Bladet og understreger, at episoden ikke er noget, som klubben med base i Nykøbing på Falster er særligt glade for at blive kendt for.

- Det kan jeg love dig, det ikke er.

Dommer Søren Jacobsen blev overfaldet efter 84 minutter og blæste øjeblikkeligt kampen af, inden han tog på skadestuen for at blive tjekket.

Efterfølgende er episoden blevet anmeldt til politiet.

Rene Fjeldsøe Sørensen har endnu ikke haft mulighed for at tale med holdets træner eller den pågældende spiller, men han forventer, at det vil ske senere i dag.

Den spiller, der begik overfaldet, kan dog godt indstille sig på en pause fra fodboldbanen.

- Han kommer sandsynligvis ikke til at spille fodbold i lang tid. Det her kan vi slet ikke acceptere på nogen måde. Vi vil gerne være foregangsmænd i forhold til, hvordan man skal gøre andre steder, siger han og tilføjer, at klubben ikke tidligere har haft problemer med lignende sager.

- Aldrig nogensinde. Decideret at slå en dommer eller en modstander, det er så langt fra vores værdier, så jeg er oprigtigt ked af det. Det må jeg sgu ærligt indrømme.

- Det fjerner al fokus på, at vi vinder 2-1 i Helsingør i går. Vi kører hjem derfra og er pisse glade, og så får jeg sådan noget at vide. Det er pisse irriterende for at sige det ligeud, siger René Fjeldsøe Sørensen.

Tidligere på året blev en spiller fra Køge Union idømt en karantæne på to år for at sende en knytnæve i ansigtet på dommeren i en pokalkamp, mens klubben blev straffet med en bøde på 1.000 kroner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sydsjællands - og Lolland-Falsters Politi, der bekræfter, at man har modtaget en anmeldelse for vold.

