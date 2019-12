Forsøgte at snyde Superliga-klub

Viborg FF blev snydt af en falsk agent og endte med at skrive kontrakt med Bernio Verhagen, og hvad der kom ud af det samarbejde, vil gå over i historien som én af de mest pinlige sager i dansk fodbold.

Viborg FF blev taget ved næsen - det samme kunne være hændt Lyngby Boldklub, som dog anede uråd.

Bold.dk skriver mandag, at Lyngby Boldklub ligesom Viborg FF modtog en mail fra den falske agent David Eyres, der udgav sig for at være fra det internationale agentfirma Stellar Group. Ligesom Viborg blev Lyngby Boldklub lovet guld og grønne skove i mailen, som bold.dk har læst.

Tilbuddet indeholdt blandt andet nogle millioninvesteringer i fremtiden, men også, at Lyngby skulle tage imod to spillere efter Stellar Groups eget valg. Sagen nåede aldrig at udvikle sig, for nogle skarpe øjne i Lyngby opdagede, at Stellar Group var stavet med tre l'er i mailen, og derfor gik det hurtigt op for de kongeblå, at der var tale om fusk.

- Vi har nogle dygtige folk i ejerkredsen, som står for den slags, og det er skarpe og seriøse folk, der arbejder rimelig struktureret med de henvendelser vi får. Heldigvis spottede de en fejl i mailadressen med det samme, så vi gik aldrig videre med henvendelsen, fortæller Kristian Maimann, der er kommunikationschef i Lyngby Boldklub, til bold.dk.

Bernio Veragen sidder lige nu varetægtsfængslet med mistanke om røveri, vold og trusler. Han nægter sig skyldig.

