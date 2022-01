Fortryder Dorph-deltagelse

Den tidligere nyhedsvært Jes Dorph-Petersen gæstede Troels Bechs podcast 'Bech bag bolden', der bliver lagt ud på Medianos forskellige platforme.

I podcasten snakker den tidligere nyhedsvært om sit forhold til Hellerup IK, FC København, og om hvordan fodbold har spillet en væsentlig rolle i Dorphs liv efter MeToo-sagen.

Men nu fortæller Medianos chefredaktør, Peter Brüchmann, at det var en forkert beslutning at bringe et podcast-afsnit med Jes Dorph-Petersen.

- Der har været nogle reaktioner - ikke mange, men på at Troels Bech laver en samtale med Jes Dorph.

- Der var en lytter, der spurgte; Mediano og Jes Dorph - hvorfor?

- Måske skal vi til at være mere redaktører og spørge, hvornår det er relevant at bringe.

- Hvornår skal vi give det her hyggelige frikvarter – og det er svært for mig at formulere det her uden at dømme Jes Dorph, og jeg ønsker ikke at gå ind i diskussionen om MeToo, men jeg tog en forkert beslutning. Det vil jeg gerne beklage, siger Peter Brüchmann i det seneste afsnit af podcasten 'Fredagsfrokosten'.

Peter Brüchmann er stifter og chefredaktør på Mediano. Foto: Andreas Merrald

Chefredaktøren uddyber dog ikke, hvorfor at han fortryder Dorphs deltagelse. Derfor mener den tidligere tv-vært ikke, at han kan kommentere beslutningen overfor Ekstra Bladet.

'Jeg kan desværre ikke kommentere Peter Brüchmanns beslutning, fordi han ikke vil begrunde den. Og derfor ved jeg ikke, om Peter reagerer på min blotte tilstedeværelse eller noget, jeg måtte have sagt,' skriver Dorph i en mail til Ekstra Bladet og uddyber.

'Men Troels Bech og jeg har i podcasten en åbenhjertig samtale om, hvad fodbold har betydet for mit liv - både som dreng, ung og voksen. Derfor kommer jeg - ganske kort i øvrigt - sidst i samtalen ind på de personlige konsekvenser af den aktuelle MeToo-sag. For her har min store interesse for fodbold faktisk spillet en væsentlig rolle.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Brüchmann, men han ønsker ikke at uddybe sin forklaring yderligere.