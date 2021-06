Fortuna Hjørring-profil er årets spiller

Oprykkeren HB Køge vandt mesterskabet foran Brøndby IF, men årets spiller i Gjensidige Kvindeligaen kommer fra bronzevinderen, Fortuna Hjørring.

20-årige Olivia Møller Holdt har snuppet prisen, hvor ligatrænerne og landstrænerne stemmer.

A-landsholdets træner, Lars Søndergaard, var blandt dem, der stemte på Møller Holdt.

- Olivia har altid været en teknisk særdeles dygtig spiller, herunder en dygtig afslutter. Hun kan lave ekstraordinære ting med bolden, som er med til at skabe et højt underholdningsniveau.

- Hun er begyndt at arbejde hårdere, hvilket har haft stor betydning for hendes udvikling, siger Søndergaard, der gav debut til pristageren i april 2021.

Møller Holdt skiftede fra VSK Aarhus til Fortuna Hjørring før denne sæson og scorede 15 mål fra sin plads på midtbanen.

- Det er dejligt at blive set og anerkendt for ens præstationer. Det er jo svært, for i Fortuna har vi haft en lidt svær sæson, men at blive set og anerkendt for de personlige præstationer, det er stort.

- Det er prikken over i'et i en rigtig god sæson for mig personligt. Det er bare fedt, siger Møller i en pressemeddelelse.

Med prisen følger 5000 kroner.