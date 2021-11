Forventer interesse for Eriksen

Han kommer ikke til at spille igen i Inter, men danske Christian Eriksen har muligheder andre steder i verden, hvis han ønsker at fortsætte sin karriere, efter han i sommer kollapsede under EM-opgøret mod Finland.

Danskeren kan eksempelvis spille i Holland, hvor han tidligere har været på kontrakt i AFC Ajax, og hvis det ender med, at Eriksen vil spille videre, skal der nok være interesse.

Det spår den tyske verdensmester Sami Khedira.

- Hvert land har deres egne regler, og det må man acceptere. Jeg synes, det er okay, at Italien siger, at de ikke vil stå til ansvar for det. Det er også okay, at Eriksen kan spille i en anden liga. Jeg tror, der vil være klubber, der er interessede, siger Samil Khedira til tyske Bild.

Sami Khedira tror, at der vil være interesserede klubber, hvis Christian Eriksen fortsætter karrieren. Foto: Ritzau Scanpix

Khedira har selv haft hjerteproblemer og blev for få år siden opereret i hjertet, da han havde en uregelmæssig hjerterytme.

Christian Eriksens agent har talt om danskerens aktuelle situation. Det kan du læse mere om HER.

Inter meldte i sidste uge ud, at man er åben for at sælge danske Christian Eriksen. Det fremgår dog fortsat ikke, om Eriksen har valgt at spille videre.

Eriksen fik efter sit kollaps opereret en ICD-enhed ind, en såkaldt hjertestarter.

Eriksen må spille i Premier League