Forventer stort millionoverskud

I en tid, hvor fodboldklubber i hele verden lider på grund af coronakrisen, blæser der positive vinde over Silkeborg IF. Og det er i en sådan grad, at klubben nu forventer et endnu større overskud for regnskabsåret 2020 end først antaget.

Superliga-nedrykkerne oplyser i en meddelelse til fondsbørsen, at klubben forventer et overskud for 2020 på mellem 22 og 24 millioner kroner. Tidligere var forventningen et overskud mellem 15 og 20 millioner kroner.

Når Silkeborg IF har opjusteret forventningerne, skyldes det, at en række af statens hjælpepakker er blevet afklaret samt en bedre forretningsmæssig udvikling i fjerde kvartal end forventet.

Silkeborg IF oplyser, at forventningerne for 2021 vil blive meldt ud den 19. marts.

Jyderne er på tredjepladsen i 1. division ved vinterpausen.