Fra Superligaen til stort hul: - Ned ad bakke som ind i helvede

Han fyldte 28 år i foråret, så Osama Akharraz burde være midt i sin bedste tid i karriere. Så ung, at han ikke har mistet sin fart, og så erfaren, at han ved, hvordan tingene hænger sammen. I stedet er han endt i et stort hul.

Den tidligere Superliga-profil har været klubløs, siden hans kontrakt med FC Helsingør udløb for to måneder siden, og når man spørger, hvordan klubsøgningen går, svarer han:

- Jeg har ikke noget tilbud liggende, så man kan sige, at det går ikke særlig godt.

Akharraz griner af sin egen underspillede udlægning, men tankerne bag den er alvorlige. Han ved ikke, om han skal fortsætte som professionel fodboldspiller. Han står uden arbejdsgiver for fjerde gang i karrieren, han trives ikke altid i fodboldverdenen, og han kan ikke blive ved med at leve af sin opsparing. Han har også regninger, der skal betales.

- Jeg har været igennem rigtig meget, en kæmpe nedtur. Jeg har været skadet, og jeg har rykket ned med Helsingør. Så føler man, at man mister selvtilliden. 'Kan jeg nu blive skadesfri'? Så der har været rigtig mange ting, der kører oppe i ens hoved.

- Så er det, man begynder at overveje: Skal man bare sige, at det var det? Og så tænke tilbage på alle de gode minder og gode oplevelser, man har haft, siger Osama Akharraz til tipsbladet.dk.

De gode minder omfatter 130 Superliga-kampe for Brøndby, AGF, FC Vestsjælland, Viborg og FC Helsingør. Og de omfatter især højdepunkter som de to scoringer i Europa League-kvalifikationen mod SV Ried som 21-årig, tre mål for AGF mod Brøndby og dobbeltscoringen for Viborg mod FC Midtjylland.

Men i de seneste år har han været hårdt ramt af omfattende skadesproblemer, har ikke spillet så meget og truffet forkerte karrierevalg. Og så har han og hans agent ikke ligefrem været de mest opsøgende i jagten på en ny kontrakt. Hvorfor de ikke har været det, forklarer Osama Akharraz således:

- Jeg har prøvet en del gange, hvor jeg ikke har haft en klub, og jeg skulle gå og vente og vente. Jeg har været en del af de transfervinduer så mange gange efterhånden. Jeg er simpelthen bare blevet træt af det. Jeg synes, det er så røvsygt. Det er måske en af forklaringerne, siger han.

- Jeg har også bare haft en periode i min karriere, hvor det bare er gået ned ad bakke som ind i helvede. Siden min tid i Viborg er det bare gået ned og er endt i et stort hul. Man bliver træt af det hele. Det er nok nogle af de ting, der gør, at jeg ikke sådan rigtig har haft et ønske om at skulle finde noget.

Osama Akharraz drømte om at være professionel fodboldspiller i hele sin barndom. Foto: Tycho Gregers

Så hvorfor har han ikke allerede stoppet karrieren?

Osama Akharraz har været professionel fodboldspiller i hele sit voksenliv, og han drømte om at være det i hele sin barndom. Den slags kaster man ikke væk uden nøje overvejelse.

- Det er ikke bare sådan lige at sige: 'Okay, så gør vi sådan'. Jeg har trods alt levet af det her i snart 10 år, så det er lidt svært at give slip på det. Det er også derfor, man tænker: 'Det kan være, at man får lyst igen. Det kan være, at der kommer noget, hvor man virkelig føler, at det kunne være fedt'.

- Jeg venter lidt. Jeg vil gerne give det chancen. Det kan jo være, at min agent lige pludselig har et eller andet. Det er noget, man måske håber på vil ske, men samtidig bliver jeg ikke skuffet. Sådan er det bare. Jeg forstår godt forholdene i det her game. Det er sgu svært at være interessant, når at man ikke har haft den bedste periode i sin karriere, siger han.

Osama Akharraz fejrer en scoring for Viborg. Foto: Ernst van Norde.

Én ting er klubbernes interesse for Osama Akharraz. Noget andet er spillerens interesse for at fortsætter i en fodboldverden, han ikke altid har passet ind i.

- Når man har været igennem så meget turbulens, gør det noget ved én. Man tænker: 'Er det virkelig det, jeg valgte at gå ind i, dengang jeg var knægt og havde drømme om at spille fodbold? Er det virkelig det, som fodbold giver mig'?

- Så selvfølgelig bliver man lidt træt af det hele. Fodbold er helt anderledes end det, man drømte om dengang. Hvor det hele bare var rosenrødt og fyldt med oplevelser og det der med: 'Årh, jeg er i fjernsynet', siger Osama Akharraz med endnu et grin over tanken om sit yngre jeg.

- Og de der interviews, som man giver. Det er en del af det hele, og jeg kan love dig for, at man bliver træt af det. Alt det hysteri, der er omkring fodbold, det er ikke det, man har lyst til. Men det hører med, og man må leve med det. Det er jo en underholdningsbranche, så det er vilkårene.

- Men hvis jeg kunne være foruden alt det der, så havde jeg haft det meget bedre, tror jeg. Der er selvfølgelig perioder, hvor det er meget rart, og så er der andre perioder, hvor det ikke er så fedt.

En ung Osama Akharraz i aktion for FC Vestsjælland. Foto: Jens Dresling

''Jeg kunne ikke håndtere det''

Hvilke ting kommer du ikke til at savne, når du en dag stopper?

- Det er alt det, der er rundt omkring. At folk har meninger om én. At branchen er så sort og hvid. Det er jo helt ekstremt. Folk har så dårlig hukommelse. Det er et her-og-nu-synspunkt, man har på tingene. Der er slet ikke den der respekt for mennesket. Så alt det, der hører med. Det mediemæssige. Det er jeg sgu egentlig glad for at være fri for, hvis det ender med, at jeg stopper det her, siger Osama Akharraz.

Som du siger, er det også en underholdningsbranche, så hvis der ikke var den opmærksomhed, ville man måske ikke kunne leve af det.

- Det er heller ikke hver gang, man har den følelse. Der er gode perioder, og så er der dårlige perioder. Men jeg forstår godt, at det hører med, og det gør også, at vi kan leve af det, fordi fansene kommer på stadion. Det er med til at bidrage til det hele. Så den del forstår jeg godt jo. Det er også noget, jeg accepterer. Sådan er vilkårene, siger Akharraz.

- Men jeg har det også bare sådan, at kunne jeg være fri for det, så ville jeg også have det helt fint med det. Det er bare ikke noget, man tænker over, når man som ung knægt har en drøm om at spille fodbold. Så det kommer meget pludseligt, når man har slået igennem, eller man har spillet sine første Superliga-kampe. Så er det noget, man skal vænne sig til. Så er det lige pludselig en del af ens hverdag.

- Specielt i Århus, da jeg var der. Det var helt vanvittigt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Så der mærkede jeg det for alvor. Hvor stort et pres det kan lægge på én, når der er så mange mennesker, der vil have fat i én.

- Jeg slet ikke var forberedt på det. Jeg var ikke skolet i at udtale mig på en konstruktiv måde og ikke sige tingene, som de er, forklarer Akharraz. Foto: Ernst van Norde.

Hvordan påvirkede det dig?

- Jeg kunne ikke håndtere det. Jeg håndterede det helt forkert. Alt det Twitter, jeg også engang lavede. Der var også en masse ting, som jeg kunne have undgået. Specielt i de dårlige perioder var det rigtig svært for mig at håndtere, siger Osama Akharraz.

Han skrev blandt andet på Twitter, at dommer Michael Tykgaard ikke havde nosser til at dømme ordentligt, og at han ikke følte sig værdsat i AGF. Begge dele undskyldte han dog for efterfølgende.

Kunne sagtens spille i Superliga

Den måde, fodboldverdenen og dækningen af den er indrettet på, passer ikke til Osama Akharraz.

Han vil gerne være ærlig, men det, har han erfaret, er ikke altid det bedste. Så Akharraz har lært at lægge bånd på sig selv.

- Jeg var slet ikke forberedt på det. Jeg var ikke skolet i at udtale mig på en konstruktiv måde og ikke sige tingene, som de er. Det havde jeg svært ved. Jeg er jo meget direkte og siger tingene, som de er. Men det træder nogle over tæerne.Jeg synes også nogle gange, det er problematisk, at man skal tage en maske på. Så skal man sige det, alle gerne vil høre. Og ikke sige det, som er kontroversielt. Selv om det er rigtigt.

Akharraz forsøger at holde fast i kuglen mod FC Midtjylland. Foto: Claus Bonnerup.

Osama Akharraz griner igen med en tanke på de tilfælde, hvor han er kommet i problemer for at sige sandheden, som han så den. Måske havde han sluppet for det, hvis han fra en tidligere alder havde gjort de erfaringer, han har gjort nu. Så havde han lært at pakke sin mening ind. Og holde sig fra Twitter.

Han ved ikke, hvor længe han trækker den, før han beslutter, om han fortsætter karrieren. Hans fysiske form fejler ifølge eget udsagn ikke noget, og han har stadig niveauet til at spille Superliga, fastholder han. Det kunne hansagtens.

Omvendt kender han godt mekanismerne. Det er svært at sælge sig selv på 17 førsteholdskampe de seneste to sæsoner. Og 25 de seneste fire. Det ser ikke godt ud, når klubberne løber mulige forstærkninger igennem. Men midt i al mismodet er der stadig en gnist af trodsighed i Osama Akharraz.

- Når man heller ikke har noget selvtillid, og man bare føler, det går én vej, og det er ned i et hul... Det er også nogle af de ting, der har gjort, at jeg er, hvor jeg er i dag. Sådan er det desværre. Men hvis du siger til mig, at jeg skal deltage i en træning, så skal jeg nok vise dig, at jeg stadig kan spille fodbold. Teknikken, den mister jeg aldrig.

