Fra VM til værtshusbold

Der var tidligt udsolgt, da det største fodboldnavn på dansk græs, den hollandske verdensstjerne Rafael van der Vaart, torsdag aften skiftede verdensbold ud med værtshusbold.

Efter godt en time faldt den 36-årige hollænder sammen i spillerboksen, og afslog siden at vende tilbage til opgøret i serie 4 mellem Esbjerg fB’s 4. hold og FC King George, som er et værtshushold fra downtown Esbjerg.

Opgøret endte med en sejr til Rafael van der Vaart og Co. på 3-1.

Som en ægte 10’er kom den tidligere Ajax-, Hamburger SV-, Real Madrid- og Tottenham-stjerne med den kælne venstrefod næsten aldrig ud af midtercirklen.

Her trippede han til gengæld rundt og fordelte bolden med stor præcision mellem sine medspillere, deriblandt den tidligere udlandsprof Martin Bergvold.

Et par gange kom den tidligere stjerne i den hollandske Eredivisie, tyske Bundesliga, spanske LaLiga og engelske Premier League ud af midtercirkelen, hvor det blev til en helflugter på stolpen og et forsøg på et saksespark, hvor der var brug for hjælp med at komme op på benene igen.

Selv om tilskuertallet i Veldtofte Idrætspark sneg sig op i nærheden af de 100, var der ikke meget Amsterdam ArenA,Volkspark Stadion eller White Hart Lane over aftenens kampbane.

For ni måneder siden meddelte Rafael van der Vaart, at karrieren var forbi, men han har fået tildelt en testimonial kamp på den gamle tyske Volkspark i Hamburg 13. oktober. Det er årsagen til, at han er gået i træning i serie 4, hvor modstanderne ikke hedder Bayern München, Manchester United eller Barcelona, men eksempelvi Fanø, Cononut Lions og Alslev.

Han skal i testemonialkampen spille sammen med gamle venner som Robin van Persie, Arjen Robben og Wesley Sneijder.

- Så jeg skal i en bedre form, lød det fra en forpustet Rafael van der Vaert, der i pausen nåede at hilse på sin to-årige datter Jesslyn, som kiggede på farmand, inden hun skulle hjem i seng.

Stjerne floppede i Danmark: Laver vildt karriere-skifte