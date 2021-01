Fremad Amager hyrer tidligere Vendsyssel-træner

Fremad Amager har ansat den tidligere Vendsyssel-træner Joakim Mattsson.

I et opslag på Facebook oplyser 1.-divisionsklubben fredag, at Mattson har skrevet under på en aftale som cheftræner og allerede er i gang med sin første arbejdsdag.

Torsdag ansatte Fremad Amager Jacob 'Gaxe' Gregersen som ny sportschef, og han har dermed truffet sin første store beslutning i stillingen.

- Med ansættelsen af Mattsson får vi først og fremmest en cheftræner med et stort kendskab til dansk fodbold. Nogle af de ting, vi har været på udkig efter, er også at kunne samle et hold som en stærk enhed, siger sportschefen i Facebook-opslaget.

- Hans evner til at kunne videreudvikle unge spillere har også været et væsentlig parameter. Ud over at være et sympatisk menneske har vi også fundet en vindertype. Mattsson er fagligt rigtig skarp og arbejder stenhårdt.

- De erfaringer, han kommer med fra både Superliga- og divisionsfodbold, gør, at han kender til arbejdsopgaverne i en klub på det her stadie, lyder det fra Jacob Gregersen.

51-årige Mattsson var senest træner for Brøndbys U19-hold, men tidligere har svenskeren stået i spidsen for klubberne Thisted, Vendsyssel og Skive.

- Jeg kommer ind til en spændende trup, der har en god sammensætning af mange forskellige spillertyper. Det skal fungere som et hold, og jeg tror på en stærk enhed.

- Jeg har allerede et fint kendskab til den nuværende trup og nogle af stabsmedlemmerne. Fremad Amager har haft en opadgående kurve i de seneste par år, og det har været interessant at følge udefra, siger han.

Fremad Amager ligger nummer fem i 1. Division efter 16 kampe.