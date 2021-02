Fremad Amager og Helsingør vinder midterslag i 1. division

Fremad Amager og FC Helsingør styrkede lørdag mulighederne for at slutte i top-seks i 1. division.

Det skete med sejre over to af de direkte konkurrenter i midten af rækken.

På udebane vandt Helsingør med 1-0 over Hobro. Værterne blev straffet i begyndelsen af anden halvleg, hvor gæsternes Carl Lange scorede kampens eneste mål.

Senere på eftermiddagen vandt Fremad Amager udekampen mod Hvidovre, der nu har tabt de seneste fire kampe.

Gæsterne vandt 2-1 på mål af Markus Bay og Olakunle Olusegun. Bay bragte Fremad Amager foran allerede i det første minut, mens nigerianske Olusegun øgede kort efter pausen.

I slutfasen fik Daniel Stenderup reduceret for Hvidovre, der var tæt på at sikre sig det ene point i overtiden. Indskiftede Marcus Lindberg burde have scoret, men skød lige på gæsternes målmand.

Fremad Amager rykker med sejren op på fjerdepladsen med 27 point. Holdet får formentlig svært ved at blande sig i kampen om de to oprykningspladser, da der er langt op til Viborg, Esbjerg og Silkeborg.

Helsingør har 26 point på sjettepladsen, mens Hobro og Hvidovre har henholdsvis 22 og 19 point som nummer otte og ni i tabellen.

De seks dårligst placerede hold efter grundspillet skal kæmpe om at undgå nedrykning.

Der resterer fire spillerunder af grundspillet i 1. division for de fleste hold.

