Frygtelig nyhed i AGF

AGF-anfører Niklas Backman pådrog sig i sidste uge en alvorlig knæskade på en træningslejr i Skagen.

På sin hjemmeside oplyser AGF, at Backmann formentlig er ude i hele 2021. Det er dommen efter skanninger og nærmere undersøgelser i de seneste dage.

- Jeg kom uheldigt afsted med en forkert bevægelse under træning - uden at nogen af mine holdkammerater var i nærheden. Så det er så uheldigt, som det kan være, og det er naturligvis en tung besked at få, siger Niklas Backman.

Han fik det meste af efterårssæsonen spoleret af en skade og fik kun spilletid i tre ligakampe, og nu er den allerede gal igen.

- Jeg havde set frem til en god opstart og et spændende forår med holdet. I stedet kan jeg nu se frem til en operation og derefter en lang genoptræning. Så det er meget surt og uheldigt, siger forsvarsspilleren.

Den 32-årige Backman forlængende i december sin aftale med AGF frem til sommeren 2022.

- Jeg er fast indstillet på, at jeg skal tilbage på banen, og jeg går ind til det kommende forløb med optimisme og arbejdsomhed. Jeg har før kæmpet mig tilbage fra alvorlige skader, så det her skal jeg nok også komme igennem.

AGF-træner David Nielsen føler med Backman.

- Han er en vigtig del af vores trup, og vi er kede af det på hans vegne - det er så uheldigt, som det kan være.

- Men vi ved også, at Backman er stærk og har en god karakter, så nu handler det for os om at bakke ham så godt op, vi kan i hans bestræbelser på at komme tilbage, siger David Nielsen.

Svenske Backman kom til AGF i begyndelsen af 2016.

