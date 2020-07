Fylder rundt - og troldmandens rekord står endnu

Meldingen var grum og ubehagelig: Du bør stoppe med at spille fodbold. Knæet kan ikke holde til det.

For en 17-årig, der elsker fodbold mere end noget andet, må det være den værst tænkelige besked at få.

Kærligheden overvandt dog fysikken, og teenageren Tommy Troelsen fra Vejle fortsatte ufortrødent med et elastikbind på, hvilket hjalp en hel del.

Og så spillede han sig ellers ind i hjerterne på de tusindvis af danskere, der i 1950'erne for alvor fik øjnene op for fodbold.

Han var sammen med sin familie rejst fra Nykøbing Mors, da Tommy var syv år, til Vejle. Her tilspillede han som teenager sig en fast plads på et ellers fantastisk 1. divisionshold.

Og purunge Tommy blev i '58 den yngste deltager i en pokalfinale, da han hjalp et brølende godt Vejle-mandskab, der også talte profiler som Knud Herbert Sørensen, Kai Johansen og Henning Enoksen, til sejr over KB - i øvrigt med to målgivende afleveringer.

Samme år nappede vejlenserne såmænd også mesterskabet.

Til dato har han fortsat rekorden som den yngste spiller i en pokalfinale i Danmark.

Tommy Troelsen i tv-studiet med Claus Borre, Frits Ahlstrøm og Poul Erik Hansen under en af DR's transmissioner fra VM i 1982 i Spanien. Arkivfoto: Ole Henning/Ritzau Scanpix

Fik syge Danielsens plads

Talentet var så stort, at selv landstræner Arne Sørensen måtte se mere. Derfor kom den unge tekniker med på landsholdet og var med, da Danmark skulle spille OL i Rom i 1960. Kun Harald Nielsen oppe fra Frederikshavn var yngre, og, som det senere er blevet fortalt, var sammenholdet i truppen en af de væsentligste grunde til, at Danmark nåede finalen.

Tommy spillede den sidste gruppekamp mod Tunesien, semifinalen mod Ungarn samt finalen mod Jugoslavien, da John Danielsen var blevet syg.

Tommy Troelsen Født 10. juli 1940 i Nykøbing Mors Flyttede som barn med forældrene til Vejle Debut for Vejle Boldklub som 17-årig i 1957 Dansk mester og pokalvinder med Vejle i 1958 DM-sølvvinder i 1965 Spillede 257 kampe og scorede 130 mål for Vejle Debut på A-landsholdet i 1959 16 A-landskampe og fem mål for Danmark - scorede hattrick mod Norge i sin næstsidste landskamp i 1966. OL-sølv med Danmark i 1960 Uddannet skolelærer i Jelling U21-landstræner for Danmark 1975-1978 Ansat som ekspert og studievært hos Danmarks Radio 1978-1999 Ansat som studievært hos DK4 1999-2005 Vis mere Luk

Han var en tekniker af guds nåde med et fremragende overblik - og samtidig en fair spiller, der aldrig syntes at brokke sig. Hverken til dommer, træner eller spillere. Det er ikke svært at se parallellerne til Christian Eriksen. Eller Michael Laudrup for den sags skyld. Nok også fordi han rent fysisk ikke havde så meget at byde ind med. Hverken hovedstød eller tacklinger var hans kop te.

I dag fylder Tommy Troelsen 80 år.

Han er bosat i Vejle med hustruen Jonna efter et langt liv med fodbold. Masser af fodbold.

Trænede Lerby og Elkjær

Knæet værkede og skabte sig gennem hele karrieren, og det er blevet beskrevet, at han i mange år rendte rundt med skaden, inden han blev opereret for det i 1968. Det var angiveligt daværende Vejle-træner Kaj Hansen, der i efteråret 1957 havde fortalt stortalentet, at det ikke behøvede at være slut, bare fordi han var blevet skadet. Senere samme år gav han Tommy debut i 1. division.

Han blev efter karrieren, der af samme årsag blev sat i bero, da Tommy blot var 28 år, uddannet lærer og var tillige U21-landstræner for spirende stjerner som Preben Elkjær, Frank Arnesen og Søren Lerby i sidste halvdel af 1970'erne.

Billedgalleri 1 af 10 I aktion på fodboldbanen. Foto: Jørgen Sperling/Ritzau Scanpix 2 af 10 I selskab med landsholdsmålmanden Knud Engedal. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix 3 af 10 Sammen med Claus Borre, Frits Ahlstrøm og Poul Erik Hansen under VM i 1982. Foto: Ole Henning/Ritzau Scanpix 4 af 10 Som modtager af Ekstra Bladets Victor-pris i 1987. Her i selskab med daværende cheftredaktør Sven Ove Gade. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix 5 af 10 I selskab med Flemming Toft, Svend Nielsen og Svend Gehrs ved Nielsens afskedsreception. Foto: Lars Poulsen 6 af 10 Som en del af DR's VM-hold i 1998 sammen med Kent Nikolajsen, Natasja Crone, Jens Jørgen Brinch, John Sivebæk, Carsten Werge og Per Frimann. Foto: Tine Harden/Ritzau Scanpix 7 af 10 I selskab med Georg Julin, Ida Bjørn Nielsen, Poul Erik Andersson og Jørn Hjjorting, der alle skiftede fra DR til DK4 i slutningen af 1990'erne. Foto: Lars Poulsen 8 af 10 I selskab med Jim Stjerne Hansen til KB-legenden Klaus Busks afskedsreception. Foto: Linda Johansen 9 af 10 I selskab med sin gamle ven og kollega i Vejle og på landsholdet, Henning Enoksen, i 2008. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix 10 af 10 Ved sin gamle ven og holdkammerat i Vejle Kai Johansens begravelse i 2018. Foto: Anders Brohus/Ritzau Scanpix

Men da Danmarks Radio spurgte, tog han imod tilbuddet om at blive ekspertkommentator i samarbejde med Svend Gehrs. Først havde han været gæst under VM i Argentina i 1978, men fra 1980 blev det til en fastansættelse. Og det blev en stor succes. For første gang nogensinde fik danskerne nu en tv-transmitteret landskamp, hvor der ud over en journalist bag mikrofonen også var en såkaldt ekspert.

Kendt og elsket

Og Tommy var perfekt til rollen. Hans enorme viden om alt i fodboldens verden dannede grobund for nogle indlevende og nærværende iagttagelser - blandt andet i den hæsblæsende VM-kvalifikation op til slutrunden i Mexico.

I VM-året blev han ansat som studievært og var i de efterfølgende 13 år et kendt og elsket synonym med Sportslørdag og Tipslørdag, hvor han med sin egen underspillede humor og de kvikke bemærkninger sneg sig ind under huden på så godt som alle danske tv-seere.

I 1999 blev han fyret sammen med andre koryfæer som Poul Erik Andersson og Hans Grønfeldt. Men DK4 overtog hans talenter, hvor han blev vært på programmerne Sportsquiz og Tommy's Corner, inden han stoppede i 2005 for at gå på pension.

Fem fem års tid siden valgte han og Jonna at flytte fra Frederiksberg - hjem til Vejle for at være i nærheden af børn og børnebørn.

Det er dem, han i dag fejrer sin runde fødselsdag.

