Fynsk chok-transfer: Detroniseret anfører forlader Superligaen

For ikke meget mere end et halvt år siden kunne Nikolaj Hagelskjær kalde sig anfører i en Superliga-klub. Han og Esbjerg fB var rykket op i den bedste række igen, og han havde været fast mand på højre back, men fra sæsonens første kamp stod dommedagsskriften på væggen.

Hagelskjær var blevet raget til fordel for 21-årige Daniel Anyembe, og sådan forblev det gennem hele anden halvdel af 2018. Derfor var det ikke overraskende, at backen forlod EfB, da hans kontrakt udløb ved årsskiftet.

Nu har han dog fundet en ny arbejdsgiver. Som Sport Fyn fortalte i går, er Hagelskjær skiftet til Middelfart Boldklub i 2. division. Det bekræfter klubben selv på sin hjemmeside.

- Det er ingen hemmelighed at jeg det seneste halve år ikke har spillet så meget som jeg gerne ville i Esbjerg, så derfor ser jeg frem til en ny start i Middelfart, siger Nikolaj Hagelskjær..

- Jeg har hørt meget godt om klubben gennem tidligere holdkammerater, så efter flere snakke med klubben var jeg ikke i tvivl om at det var stedet for mig, fortæller den nu forhenværende Superliga-spiller.

Også i Middelfart er de glade for at have kunne tiltrække en kapacitet fra landets bedste række. Administrerende direktør Søren Godskesen ser det som et vigtigt skridt i klubbens udvikling.

- Vi får en gennemrutineret spiller ind i truppen, som via sit hverv som anfører i Esbjerg har været vant til at tage ansvar og gå forrest. Det er ikke hver dag at Middelfart har mulighed for at hente en spiller fra denne hylde, så da muligheden bød sig, var det med at slå til, fortæller direktøren.

- Jeg har en klar forventning om at Nikolaj fra dag 1 vil byde ind på og uden for banen, og at han er med til at styrke os frem mod forårets vigtige kampe i 2. divisionm, lyder det.

Nikolaj Hagelskjær har skrevet en toårig kontrakt med Middelfart Boldklub.

