Fyret Graulund i forsvar: - En overreaktion

Peter Graulund havde gerne set, at man stolede på hans ord, og han mener, at fyringen er en overreaktion

Tidligere onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at fodboldeksperten Peter Graulund er blevet fyret fra TV3 Sport.

Det sker, fordi han har hjulpet agenten Mikkel Beck ved at medvirke i et møde med FC Nordsjælland-spilleren Magnus Kofod Andersen. Og det mindre end en uge, efter han blev indkaldte til en kammeratlig samtale for at have optrådt på et foto, hvor AaB-talentet Marcus Hannesbo sikrede sig sin første seniorkontrakt.

Og det går naturligvis ikke at lave agentarbejde, mens man er ekspert på tv. Men Graulund synes ikke, at han har gjort noget forkert.

- Jeg kan sagtens forstå, at der er nogen, der stiller spørgsmål ved tingene, men når jeg så forklarer, hvordan tingene hænger sammen, så håber jeg da, at der er nogen, der stoler på det, man siger. Jeg har ikke lavet agentarbejde, og derfor synes jeg, det er en overreaktion. Men jeg accepterer det, og så er det sådan, det er, siger Peter Graulund til BT.

Graulund står på DBU-listen over danske agenter, men har tidligere fortalt, at det kun skyldes, at han har taget et kursus, og ellers har han ingen planer om at blive agent.

Peter Graulund er færdig som tv-ekspert hos TV3 Sport. Foto: Claus Bonnerup

- Peter Graulund skulle aldrig have sagt ja til at hjælpe sin ven Mikkel Beck i dette særlige tilfælde. Det tror jeg godt, at han ved nu. Det var naivt og dumt, sagde Kim Mikkelsen, sportschef hos NENT Group bag TV3 Sport, i fredags til Ekstra Bladet.

Onsdag kunne sportschefen så bekræfte over for Ekstra Bladet, at tilliden var brudt.

Graulund skulle have kommenteret kampen mellem Lyngby og SønderjyskE, men der skal TV3 Sport nu finde en anden til den opgave, mens det er uvist, hvad fremtiden byder på for Peter Graulund, der startede hos tv-kanalen i vinteren 2012/2013.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Graulund til at uddybe sine kommentarer, men foreløbig er den tidligere AGF-, Vejle- og Brøndby-angriber ikke vendt tilbage.

