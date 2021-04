Gav dyre finalebilletter væk: DBU skjuler billetmisbrug

I snart fem år har der simret en gusten billetaffære i DBU, som direkte involverer formanden Jesper Møller og boldspilunionens vicedirektør Kenneth Reeh.

Ekstra Bladet har spurgt til sagen siden 8. marts i år, men er længe blevet mødt af en fodboldformand med et voldsomt hukommelsessvigt og af særegne svar fra DBU’s embedsfolk.

Affæren handler om seks af de fineste billetter til Champions Leaguefinalen på San Siro i Milano i 2016. Billetter, som Jesper Møller selv bestilte og efterfølgende betalte via et løntræk hos DBU.

Men senere fik Jesper Møller sine penge tilbage, og billetterne gik videre til Kenneth Reeh og fem af hans venner og bekendte.

Jesper Møller mens han stadig havde talens brug. Siden 8. marts har han været tavs. Foto: Lars Poulsen.

Det var Jesper Møller - via en række mails - fuldt informeret om. Men regningen for det hele, seks billetter til 440 euro stykket, i alt omkring 20.000 kroner, endte hos DBU, og det er problematisk.

For normalt, når DBU-ansatte eller sponsorer får adgang til CL-billetter, er det mod betaling. Det bekræfter DBU's tidligere formand, Allan Hansen, over for Ekstra Bladet.

Men det har åbenbart været vanskeligt for DBU at finde ud af, hvor regningen for de seks eksklusive billetter endte.

I et svar til Ekstra Bladet 23. marts fra DBU’s informationschef, Jakob Høyer, hedder det således:

'De 6 personer har betalt for billetterne til DBU.'

Da avisen bestrider oplysningerne, skriver Jakob Høyer på vegne af DBU 12. april i et nyt svar:

'Vi har været igennem det hele igen og kan se, at der ikke er tilgået betaling fra de seks personer, der har deltaget i CL-finalen i 2016. Det er en fejl. Vi har nu sendt fakturaer for de omtalte billetter og sikret, at det ikke vil ske igen.'

Ville have fået en påtale

En af de seks billetter endte hos Morten Olesen, økonomidirektør hos Danmarks Idrætsforbund, DIF.

Han er siden blevet fyret på grund af krænkende adfærd, men havde han været hos DIF, havde han fået en påtale.

Det siger DIF's direktør Morten Mølholm:

- Vi har et gaveregulativ. Det er godt nok først indført i 2019, så der var ikke et præcist gaveregulativ i 2016 med et præcist beløb, men det gaveregulativ, vi har, opererer med 750 kroner.

- Det er, hvad man kan tillade sig at modtage og give i gaver.

Morten Mølholm fortæller, at der er grænser for, hvad medarbejdere må give og modtage af gaver. Foto: Jens Dresling.

- Så det er klart, at selv om vi ikke havde en regel på det tidspunkt, så er billetten udover, hvad der er passende. Det er der ingen tvivl om. Mine medarbejdere må ikke modtage gaver i den størrelse. Det har vi regulativer for i dag, og selv om vi ikke havde det i 2016, så gjaldt de samme regler, og det ved alle.

- Der skal ikke herske tvivl om, at der skal være orden i sagerne, og det gælder også vores medarbejdere. Men jeg ser det ikke som et forsøg på bestikkelse. Jeg er ked af, at der ikke har været styr på sagerne, og det er klart, at hvis han, (Morten Olesen, red.) havde været ansat i dag, ville jeg selvfølgelig have påtalt det, siger Morten Mølholm.

Bruger DBU som kassekredit

Ekstra Bladet har forelagt sagen for Jesper Olsen, som er formand for Transparency International Danmark.

- Problemet er, at DBU tilsyneladende ikke har et system med en klar adskillelse mellem private udgifter og udgifter relateret til DBU. DBU's formand bruger i denne sag i realiteten DBU som kassekredit til nogle billetter, der var et helt privat anliggende.

- Det er efter min opfattelse en systemfejl, fordi det i bedste fald gør organisationen sårbar overfor misbrug.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Olsen mener, at Jesper Møller har brugt DBU som en kassekredit. Foto: Transparency International

- Det kan vi jo så se i denne sag, for ikke nok med at DBU lægger ud, det bliver efterfølgende også DBU, der skal skaffe formanden af med billetterne, da de ikke længere skal bruges privat. Her påfører han både DBU en udgift, men bringer også DBU i en forlegenhed i forhold til sine egne etiske regler.

- For de gaver, man giver i form af billetterne, har udefra set ikke et repræsentativt formål, og er ikke af symbolsk eller triviel karakter, som det vist hedder i deres etiske kodeks.

- Det er i bedste fald brug af magt til egen vinding. Det ville, hvis det havde været en offentlig organisation, have været meget alvorligt, fordi der er en sammenblanding af private interesser med organisationens økonomi, siger Jesper Olsen.

Jesper Møller er stadig tavs

Ekstra Bladets journalist sendte i den forløbne uge følgende spørgsmål til Jesper Møller og DBU. Som i alle andre aktuelle sager er det informationschef Jakob Høyer, der står for besvarelsen. Jesper Møller er tavs.

Ekstra Bladets spørgsmål 1. Da jeg talte med Jesper Møller 8. marts, sagde han, at DBU havde undersøgt sagen om de seks CL-billetter i både 2016 og 2019. Uden at finde ud af hvem der havde betalt dem, og hvem der havde benyttet dem. Hvem hos DBU undersøgte sagen? 2. I min samtale med Jesper Møller 8. marts blev vi enige om, at jeg skulle undersøge sagen hos Allan Hansen og Jesper Møller hos DBU. Jeg fik stort set alle oplysningerne hos Allan Hansen – bortset fra den endelige betaling. Hvorfor oplyste DBU ikke allerede i dagene efter 8. marts, hvordan sagen hænger sammen? 3. Som nævnt har jeg navnene på de seks personer, som billetterne blev udstedt til. Jeg har talt med DIF om Morten Olesen. Men hvilken relation har DBU til de øvrige personer? 4. Og hvad kvalificerede dem til at modtage billetterne? 5. Jakob Jensen sendte forleden en mail til DBU’s bestyrelse. Her blev Ekstra Bladets henvendelse i billetsagen nævnt. Men blev det i mailen fortalt, at DBU havde betalt for de seks billetter, og at der ikke var sendt fakturaer til de seks personer? 6. Selv om DIF – som DBU – ikke havde et gaveregulativ i 2016, så var det ifølge DIF’s ledelse klart for alle i DIF, at man ikke måtte modtage eller give gaver i størrelsesordenen 440 euro. Opererede DBU med lempeligere, uskrevne regler på gaveområdet end DIF i 2016?

DBU's svar DBU har lige som andre fodboldforbund i UEFA hvert år adgang til et antal billetter til Champions League-finalen og Europa League-finalen samt andre UEFA-kampe. Det er helt sædvanlig praksis, at disse billetter administrativt sættes til salg hos DBU’s nærmeste samarbejdspartnere og/eller internt i DBU. Op til Champions League-finalen i 2016 fik DBU mulighed for at tilkøbe yderligere seks billetter. Disse blev kort tid før kampen solgt til ekstern samarbejdspartner (4 billetter, DIF), der tidligere havde forespurgt på muligheden for at købe billetter samt internt i DBU (to billetter). Ved en beklagelig og hændelig fejl blev der ikke sendt fakturaer for billetterne dengang. Det er sket nu. Der er ikke tale om gaver men om muligheden for at købe billetter, som er fast praksis i DBU. DBU beklager fejlen, som der nu er rettet op på.