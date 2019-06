Gigant-bud afvist: Kan blive Danmarks dyreste

For at få fingre i Joachim Andersen skal man nærmest være Joachim von And – eller i hvert fald være en europæisk topklub med en lignende pengetank.

Den 23-årige midterforsvarer er ombejlet af en række store klubber efter sine præstationer i italienske Sampdoria og udtalte for nylig, at han var glad for sin tid i klubben, men nu var det tid til at rykke videre. Prislejet, som han befinder sig i, er i den helt dyre ende.

Den franske del af Eurosport fortæller, at storklubben Lyon har fundet 135 millioner kroner, som de ønskede at bytte for det danske forsvarstalent. Men det er langt fra nok, for Sampdoria-boss Massimo Ferrero lugter store penge.

Prisskiltet skulle være på 35 millioner euro, altså over 260 millioner kroner, men der kan nok laves en aftale, hvis buddet hedder 230 millioner.

Nu må klubejer og præsident hos Lyon, Jean-Michel Aulas, vurdere, om han vil forhandle videre. Han har sat sig selv i en svær situation, da han har lovet flere forstærkninger til klubben i dette transfervidue.

Skulle prisen lande i nærheden af det forlange, ville unge Andersen være den første dansker til at bryde den magiske grænse ved 200 millioner. Indtil nu er Jannik Vestergaard den dyreste dansker med en prislap på 25 millioner euro (186 millioner kroner), som Southampton købte ham for i Borussia Mönchengladbach sidste sommer.

Flere bejlere

Udover det åbenlyse talent er der også en anden grund til, at prisen er skruet i vejret. Premier League-konkurrenterne Arsenal og Tottenham meldes nemlig også interesseret, og de har så store økonomiske muskler, at den italienske klub kan spille stort ud.

En sidste kandidat til at overtage Andersen er AC Milan, hvor hans tidligere træner i Sampdoria, Marco Giampaolo, netop har overtaget trænersæddet fra Gennaro Gattuso. I Italien taler man allerede nu om, at Sampdoria garderer sig mod Andersens afsked, og AC Milans Cristian Zapata ser ud til at blive hans afløser.

Ligegyldigt hvor danskeren ender, bliver det en god forretning for hans nuværende klub, for de betalte kun lidt over 11 millioner for ham, da de hentede ham i hollandske FC Twente i 2017.Den 190 cm høje forsvarer er desværre skadet lige nu, så er han er forhindret i at hjælpe det danske U21-landshold ved EM i Italien og San Marino.

