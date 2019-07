Giver Bille chancen: - Vi er Danmarksseriens Real Madrid

De fleste mennesker står på et tidspunkt i livet i en situation, hvor man har brug for at få en chance til. For hovedparten sker det flere gange.

For Nicki Bille Nielsen er det sket mange gange.

Skandalerne er de seneste par år væltet ned over den tidligere landsholdsspiller, der i oktober sidste år blev fyret i Lyngby Boldklub for en episode med en luftpistol. Derudover tæller Billes CV flere domme, og i julen blev han skudt i armen med et haglgevær på sin private adresse. Alt sammen noget, der ikke handler om fodbold. Den karriere er forbi, antog de fleste.

Det er den imidlertid ikke helt. Torsdag kom det frem, at Ishøj IF, der spiller i Danmarksserien, har valgt at give Nicki Bille Nielsen en chance. Han skal i den kommende sæson tørne ud for klubben.

- Jeg har længe haft en dialog med Nicki, og jeg kan se en oprigtighed og en ydmyghed i hans øjne. Så jeg tror 100 procent på, at det her nok skal blive godt. Vi kan ikke lukke øjnene for, at Nicki har haft en uheldig fortid, og det ved han godt. Han vil gerne ændre nogle ting, og det vil vi gerne hjælpe ham med, siger Murat Kutuk, der er sportschef i Ishøj IF, til tipsbladet.dk.

Man troede, at Nicki Billes karriere var så godt som slut efter de mange kriminelle episoder. Men Ishøj FF's cheftræner Murat Kutuk 'så en oprigtighed og en ydmyghed i hans øjne'. Foto: Rasmus Flindt Petersen

At han gerne vil ændre nogle ting, har man hørt før - hvad får dig til at tro på, det lykkes denne gang?

- Jeg kan se det på ham. Når vi kigger hinanden i øjnene, ser jeg en ærlighed, som jeg er nødt til at stole på. Vi har desuden rigtig mange gode folk i klubben, som er klar til at hjælpe med, at det her nok skal lykkes.

- Nicki har en fortid, vi alle kender til, og vi er selvfølgelig alle enige om, at det ikke skal ske igen. Nicki blev i sin tid kendt for at spille fodbold, og det er det, vi skal tilbage til. Det skal handle om fodbold og ikke andet.

Murat Kutuk fastslår, at han slet ikke har nogen bange anelser i forhold til aftalen med Nicki Bille Nielsen, der er 31 år og dermed på papiret er i en rigtig god fodboldalder.

- Jeg tror på tillid til mennesker. Han har været god og ærlig over for os, og så må fortid være fortid. Alle mennesker laver fejl. Man kan også sige det på den her måde; hvis alle lukker manden ude, er der for alvor en mulighed for, at han ender i noget skidt. Det vil vi for alt i verden undgå, siger Ishøj-sportschefen.

I Lyngby Boldklub stod det skrevet i Nicki Billes kontrakt, at klubben kunne fyre ham, hvis han dummede sig udenfor banen, og det var den klausul, der blev taget i brug. I Ishøj IF kører man ikke med samme nultolerance-politik, men det er naturligvis blevet gjort klart for angriberen, at man stoler på, at diverse fejltrin hører fortiden til.

Efter blot 3 måneder i den sjællandske klub, måtte Lyngby fyre Nicki Bille efter en episode med en luftpistol. Indtil nu har Bille ikke haft et hold, han kan trække i støvlerne for. Her ses han efter sin retssag i i april, hvor han blev idømt fire måneders fængsel. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi vil selvfølgelig undgå uheldige episoder, og han har givet sit ord på, at det ikke kommer til at ske igen. Det må vi stole på, og hvis der så sker et eller andet, må vi sætte os ned og snakke om det, præcis som vi ville gøre med alle andre. Nicki skal jo ikke behandles på en anden måde end andre, lyder det fra sportschefen.

Nicki Bille Nielsen er selvfølgelig med afstand det på papiret største navn i Danmarksserien, men Ishøj IF kan bryste sig af en række spillere, som diverse fodboldnørder måske kan genkende. Holdet tæller blandt andre Alexander Dige og Kristian Geertsen, der begge spillede lidt Superliga-bold for HB Køge for år tilbage, Christian Offenberg, der var anfører for vikarlandsholdet i Slovakiet, og Saban Özdogan, der engang var et lovende talent i FC København og nåede at spille en håndfuld Superliga-kampe.

- Vi er lidt Danmarksseriens Real Madrid, vil jeg sige, så vi skal da gerne være med i oprykningskampen. Det skal Nicki selvfølgelig være en stor del af. Han har taget et par kilo på, fordi han ikke har spillet i et halvt år, men vi skal nok få ham tilbage i form, og så har vi selvfølgelig en virkelig god angriber, lyder det fra Murat Kutuk.

Nicki Bille Nielsen træner for første gang med i Ishøj IF på tirsdag, og sportschefen forventer, at angriberen er kampklar om et par uger.

