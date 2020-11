Giver Thorup fingeren

I moderne fodbold er det efterhånden accepteret, at loyalitet og klubfølelse som regel kommer til kort, når der dukker lukrative tilbud op til spillere og trænere.

Men når man som Jess Thorup pakker taskerne og rykker til FC København blot 39 dage efter, at han satte sig til rette i trænersædet i Genk, ja, så er grænsen tilsyneladende nået.

I hvert fald er Thorups stjerne falmet på rekordtid i Belgien i kølvandet på det sensationelle skifte.

Her er reaktionerne skarpe, men ingen siger det tydeligere end Genk-angriberen Theo Bongonda, som slet ikke behøver ord for at kommunikere sin holdning til den danske træner klart og tydeligt.

Han nøjes med fire emojis i sin kommentar til sportsmediet Eleven Sports opslag om Jess Thorups skifte på det sociale medie Instagram.

Theo Bongonda, der her er i duel med Salzburgs dansker Rasmus Kristensen i Champions League, er vist skuffet over Jess Thorup. Foto: Ritzau Scanpix

Fire udstrakte langefingre, for at være mere præcis, og så kan ingen vel være i tvivl om, at følelserne er kølnet en hel del, siden Bongonda og Thorups gav hinanden en ordentlig krammer efter angriberens to mål i 4-0-sejr over Eupen i weekenden.

Jess Thorups udfordringer i FCK 1) Tøjle ydmygheden Jess Thorup er et behageligt menneske, der arbejder hårdt, gerne uddelegerer og går ydmygt til opgaven. Men spørgsmålet er, om hans ydmyghed kan blive en hæmsko i hovedstaden. FCK er en klub, hvor man hurtigt kan blive kørt over. En fast hånd kan derfor være nødvendig. 2) Udvikle spillestilen Den tidligere FC Midtjylland-træner skal i FCK udvikle spillestilen - uden at det påvirker resultaterne negativt. Klubben har i mange sæsoner haft en meget fasttømret stil, men ønsker et mere moderne udtryk. Det bliver op til Thorup at skabe en både succesfuld og attraktiv spillestil. 3) Få mere ud af mindre FCK har stadig det største spillerbudget i Superligaen, men coroanen har ramt Parken hårdt. Det er svært at se, at det sportslige budget ikke påvirkes. Samtidig har FC Midtjylland med Champions League-millioner mulighed for at skrue op. Så på den facon får han sværere arbejdsvilkår end Ståle Solbakken. 4) Få ryddet op FCK-truppen trænger til en hovedrengøring. Der er ikke den ønskede balance i den nuværende trup, og for mange for dyre spillere leverer for lidt. Thorup skal - i samarbejde med en sportsdirektør eller et sportsligt udvalg - prøve at komme af med spillere på et svært marked. Og der skal nogle ud, så der kan komme nye ind. 5) Vinde mesterskabet i første hug Den nye træner overtager et hold midt i tabellen, men på trods af et lille pointmæssigt efterslæb er kravet klart: FCK SKAL blive mestre. Sådan er det altid, men i denne sæson er det ekstra vigtigt. For det første garanterer et mesterskab en plads i et europæisk gruppespil, for det andet trænger man i den grad til guld!

Og Theo Bongonda er langt fra den eneste i Belgien, der undrer sig over Jess Thorup.

Da han blev præsenteret i Genk, beskrev de belgiske medier ham som en gentleman.

Det image er nu krakeleret med skiftet til FCK.

- Det billede, som vi havde af Thorup, som en gentleman, det er knust, sagde fodboldeksperten Stef Wijnants således søndag til Sporza, før skiftet var endeligt bekræftet.

- Hvis Jess Thorup synes, at det er bedre for hans karriere, er det hans eget valg. Men det er mærkeligt, lyder det fra den belgiske fodboldkommentator.

- De må sidde og grine i Midtjylland

'Overrasket og skuffet'