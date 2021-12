'God tur, Høgh': Rørende sidste farvel til legenden

- Du vil komme til at se lige om lidt, hvor meget han har betydet for Odense og fynboerne. Der vil være et menneskefremmøde af dimensioner.

Sådan lød det fra Troels Bech, da han var på vej ind til sin ven Lars Høghs bisættelse i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Han fik ret, Troels Bech.

Kirken var fyldt med familie, venner og bekendte. De kom fra alle dele af Danmark og udlandet for at sige farvel til Lars Høgh. En legende, der har været særdeles vellidt for sit positive, omsorgsfulde og helt igennem venlige væsen.

Michael Laudrup, Brian Laudrup, Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel, Christian Eriksen, Kasper Hjulmand med mange, mange flere var var mødt op for at tage afsked med deres gode ven.

Kasper Schmeichel og Christian Eriksen fulgtes ad ind i kirken. Foto: Ernst van Norde

Peter Schmeichel var mødt op for at tage afsked med sin mangeårige landsholdskammerat. Foto: Ernst van Norde

Troels Bech satte ord på, hvor meget Lars Høgh har betydet for odenseanerne og fynboerne. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kasper Hjulmand kom på krykker til bisættelsen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Henrik 'Store' Larsen og landsholdets tidligere læge Mogens Kreutzfeldt i samtale. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Thomas Sørensen sagde farvel til sin tidligere mentor. Foto: Ernst van Norde

Siw og Michael Laudrup ankommer til kirken. Foto: ernst van Norde

To af de største i danske fodbold, Sepp Piontek og Michael Laudrup, sagde farvel til en anden af de helt store ... Foto: Tim Kildeborg Jensen

Klaus Berggren og frue. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Musikerne Poul Krebs og Michael Falch på vej til kirken. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Forfatter Jakob Kvist. Foto: Ernst van Norde

Uden for Skt. Knuds Kirke samledes flere og flere odenseanere sig for at vise den sidste respekt for Lars Høgh. Til sidst var der flere hundrede mennesker, der havde stillet sig op på den anden siden af den normalt trafikerede vej ude foran kirken.

Alligevel var stilheden larmende, da kisten blev båret ud af de store trædøre klokken 14.45. Selv trafikken gik i stå i det centrale Odense. Meget rammende. En enkelt person brød kortvarigt tavsheden og fik råbt et dybfølt 'god tur, Høgh', da rustvognen trillede væk fra kirken.

Det var en stor person, der blev sendt på den sidste rejse tirsdag eftermiddag. Ikke bare i Odense eller på Fyn. Men i hele Danmark.

Tak for lån, Tine, lød det fra OB's fans. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Flere hundrede odenseanere sagde et sidste farvel. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Foto: Tim Kildeborg Jensen

I virkeligheden sagde musiker og sanger Michael Falch det meget rammende.

- Jeg husker Lars som Danmarks største guttermand. Den bedste kammerat. Det handlede hele tiden om at være et godt menneske. Det var hans menneskelighed og hjælpsomhed, som var så godt ved ham.