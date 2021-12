Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, slår et slag for, at vi husker vores helte og giver dem mulighed for at få hyldesten med, inden det er for sent

DET GLÆDEDE MIT hjerte at se Sepp Piontek i Parken i forbindelsen med landskampen mod Østrig tilbage i oktober. Og jeg ved, at det også glædede Sepp.

En af vores største landstrænere - ja, måske den største - fik sin fortjente hyldest på den matrikel på Østerbro, hvor hans dynamithold gav os alle mange uforglemmelige øjeblikke.

Jeg vil i årets sidste klumme gerne slå et slag for, at vi husker at hylde helte som Sepp - og vi gør det, mens de lever!

Sepp Piontek blev i oktober hyldet i Parken. Her ser han i selskab med Peter Møller, fodbolddirektør i DBU.

I EN SVÆR TID kan Lars Høgh forhåbentlig finde styrke i den varme, der er strømmet hans vej fra tribunerne på de danske Superliga-stadioner.

Jeg er sikker på, at han er glad for, at han får lov at mærke, hvor meget han har betydet og stadig betyder for så mange mennesker.

Det er hans optagelse i Fodboldens Hall of Fame også et udtryk for.

Jeg kan stadig blive arrig, når jeg tænker på, at Richard Møller Nielsen først blev optaget i Fodboldens Hall of Fame efter sin død i 2014.

Ricardo stod for det største resultat i dansk fodbolds historie, så selvfølgelig skulle han have været hyldet, mens han stadig var i live.

Han fik beskeden om, at han ville blive optaget kort før sin død af sin søn Tommy Møller Nielsen. Men det havde været på sin plads, at Richard havde fået det øjeblik med fra podiet.

Det havde han fortjent.

Statuen af Harald Nielsen. Foto: Arena Nord

I FREDERIKSHAVN har Harald Nielsen fået sin egen plads og statue. Desværre først efter sin død.

I Nørresundby skal Henning Jensen mindes med en plads og skulptur, men den nordjyske fodboldengel er for længst fløjet op i himlen.

Som pårørende må det skønt at mærke, hvor vellidt og skattet ens familiemedlem var. Men det vigtigste må være at få det vist til personen, mens han eller hun fortsat er i live.

Derfor glæder det mig også, at lokale kræfter kæmper for at få rejst en bronzestatue af Allan Simonsen foran Vejle Stadion.

For selvfølgelig skal den eneste danske vinder af Guldbolden både huskes og hyldes. Og han skal naturligvis selv med til festen som æresgæst.

Vejle-tilhængerne havde Allan Simonsen med, da de tidligere på året var på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen

NÅR ALLAN SIMONSEN forhåbentlig ser statuen engang i løbet af 2022, er Vejle højst sandsynligt ikke længere i Superligaen.

Østjyderne har været blandt skuffelserne i denne sæson, men de slipper for prisen som efterårets skuffelse i mit tilbageblik.

Den går i stedet til AGF.

At se en århusiansk scoring har nærmest været en sjældenhed på linje med en politiker, der svarer klart og tydeligt på et spørgsmål.

I Superligaens historie har AGF 17 runder inde i en sæson kun én gang scoret lige så få mål (15). Det var i sæsonen 1991-92.

Offensiven har mindet om en våd nytårsraket, og det er kun bundholdet Vejle, der har skabt færre chancer.

I transfervinduet blev der brugt over 30 millioner kroner på blandt andet et par rekordindkøb i skikkelse af Eric Kahl og Mikael Anderson, men alligevel har AGF ikke på noget tidspunkt ligget i top seks.

De kan stadig nå slutspillet, og det er i hvert fald til at få øje på, hvor der skal sættes ind!

Silkeborg overvintrer på sjettepladsen i Superligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

DET ER SILKEBORG, som AGF jagter, og midtjyderne får min pris som efterårets overraskelse.

Vi vidste godt, at de var gode, men oprykkeren har alligevel taget fusen på i hvert fald mig.

De har kun tabt to gange i Superligaen, har scoret fjerdeflest mål og lukket næstfærrest ind.

Samtidig er Silkeborg det hold, der har haft bolden mest, har løbet flest meter og har den højeste succesfulde afleveringsprocent.

Det er flot, men inden jeg falder helt i svime, vil jeg gerne se dem gøre arbejdet færdigt i foråret.

SOM DET SIDSTE vil jeg uddele efterårets fidusbamse. Den kan kun gå til Niels Frederiksen.

Brøndby-træneren mistede tæt på et halvt mesterhold i sommer, og fodbolddirektør Carsten V. Jensen var længe om at finde afløserne.

Niels Frederiksen har haft svære arbejdsbetingelser, og jeg har stor respekt for hans arbejde. Han har hverken pebet eller er gået i panik.

Så jeg vil gerne snakke om Brøndby og den drejning, som deres sæson har taget.

Niels Frederiksen førte Brøndby til guld og har fortsat sit imponerende arbejde i efteråret. Foto: Lars Poulsen

EFTER SEKS KAMPE havde de ikke vundet, og efter niende runde lå de nummer ti. Siden er fulgt syv sejre og en uafgjort, og Brøndby er ved at have fat i både FC Midtjylland og FC København.

Nu venter et par pokalkampe mod FC Midtjylland og en 'europæisk finale' mod Sparta Prag i Conference League.

For Midtjylland er der i december også tale om tre finaler, som kan gøre et flot efterår endnu bedre.

De kampe afgør, hvor store julesmilene bliver på heden og Vestegnen, men uanset hvordan det går i de kommende kampe, er det på sin plads at hylde Niels Frederiksen.

Det er i høj grad hans fortjeneste, at Brøndbys sæson fortsat lever…

